Гутериш: Уставът на ООН не е меню по избор

У ставът на ООН "не е меню по избор", подчерта генералният секретар на световната организация Антонио Гутериш, цитиран от Ройтерс.

* Видеото е архивно!

В реч по случай 80-ата годишнина от подписването на основополащия документ на ООН на 26 юни 1945 г. в Сан Франциско, Гутериш предупреди, че уставът е подложен на атаки както никога досега.

The @UN Charter is not optional.



It is the bedrock of international relations.



We cannot & must not normalize violations of its most basic principles.



Now more than ever, we must respect & re-commit to international law — in words & deeds.#CharterDay pic.twitter.com/tO5qQLQsz1