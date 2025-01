Гутериш: В Ливан са открити над 100 склада за оръжия

Г енералният секретар на ООН Антонио Гутериш днес заяви, че от влизането в сила на споразумението за спиране на огъня между "Хизбула" и Израел досега миротворческите сили в Ливан са открили над 100 склада за оръжие, предаде ДПА.

"Присъствието на въоръжен персонал и наличието на средства и оръжия, които не принадлежат на ливанското правителство или на Мироопазващите сили на ООН в Ливан (ЮНИФИЛ), между Синята линия и река Литани, представлява грубо нарушение на Резолюция 1701 и подкопава стабилността на Ливан", заяви Гутериш, цитиран от ливанската държавна информационна агенция ННА.

Ръководителят на ООН, който вчера пристигна в Бейрут, посети щаба на ЮНИФИЛ в южния ливански град Накура и призова всички страни да спазват Резолюция 1701, за да се осигури траен мир в Ливан и Израел.

Генералният секретар коментира и продължаващите нарушения, включително израелските военни действия на територията на Ливан. Той посочи, че това са нарушения на Резолюция 1701, застрашаващи сигурността на миротворците.

Israel is violating UN Security Council Resolution 1701 by continuing its occupation inside Lebanon, says UN Secretary-General Antonio Guterres https://t.co/2wHBDVIl7P