Антониу Гутериш призова за мир в Украйна по време на визитата си в Русия

Г енералният секретар на ООН Антонио Гутериш призова за „справедлив мир“ в Украйна по време на среща на лидерите от БРИКС, чийто домакин беше руският президент Владимир Путин.

Гутериш беше за първи път в Русия от април 2022 г., само няколко седмици след като Русия започна пълномащабната си военна офанзива срещу Киев, предаде АФП.

In his remarks at the BRICS summit, @antonioguterres underscored that no single group and no single country can act alone or in isolation. It takes a community of nations, working as one global family, to address global challenges. More: https://t.co/3YnJAgVsUe pic.twitter.com/EEZ231XMGg