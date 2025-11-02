Свят

Унгарската зависимост от руския петрол се сблъсква с реалността

Будапеща твърди, че алтернативните доставки от Хърватия са скъпи и недостатъчни, но експерти и Загреб оспорват това

2 ноември 2025, 07:11

А мериканските санкции срещу руския петрол, които заплашват да задушат доставките за Унгария, оставят правителството на Виктор Орбан без избор, то трябва да се обърне към страна, която дълго време пренебрегваше: Хърватия.

В продължение на три години унгарският премиер настоява, че страната му не може да се откаже от руския петрол, без да застраши енергийната си сигурност и без риск от рязък скок на цените на горивата.

Сега обаче, докато американските санкции заплашват да прекъснат доставките от един от основните руски доставчици, а Брюксел подготвя нови мита върху руския петрол, Будапеща ще бъде принудена да търси алтернативни източници.

"Орбан направи всичко възможно, за да не се откаже от руския петрол", коментира Петер Креко, директор на независимия унгарски център за анализи Political Capital. "Ако санкциите бъдат въведени, Унгария ще трябва да започне да търси реални алтернативи."

  • Спор за цената и капацитета

Преходът към други доставки означава, че Будапеща трябва да загърби продължаващия си спор с Загреб. Унгария от години обвинява Хърватия, че налага "грабителски" такси за транзит на петрол и че нейната тръбопроводна мрежа не може физически да покрие унгарските нужди. Загреб отхвърля тези твърдения.

"Тези обвинения са напълно неверни", заяви хърватският министър на икономиката Анте Шушняр пред Politico. "Няма никакви пречки да доставяме петрол, готови сме буквално за минути."

Проблемът за Унгария се засилва на фона на нарастващото напрежение между САЩ и Русия, както и усилията на Европейския съюз да се освободи от зависимостта си от руски енергоносители.

Будапеща се опитва да издейства изключение от санкциите на администрацията на Доналд Тръмп, но ако това не се случи, ще трябва да разчита на хърватските маршрути.

Орбан търси как да заобиколи американските санкции за руски петрол

  • Печалби 

Още от началото на руската инвазия в Украйна Унгария упорито се противопоставя на европейските опити да се прекъснат енергийните връзки с Москва. През 2022 г. Орбан блокираше санкциите срещу руския петрол, докато не получи изключение за доставките по тръбопровода "Дружба".

Докато делът на руския петрол в енергийния внос на ЕС спадна от 26% през 2021 г. на 3% през 2024 г., унгарската зависимост се увеличи от 61% преди войната до 86% през миналата година.

Орбан твърди, че като вътрешноконтинентална страна Унгария няма друг избор освен да използва адриатическия тръбопровод, минаващ през Хърватия. Но, по думите му, високите такси на Загреб, "пет пъти над европейската норма", правят това икономически неизгодно.

"Хърватия се опитва да печели от войната в Украйна", каза наскоро унгарският външен министър Петер Сиярто.

Експерти обаче смятат, че аргументите на Будапеща не издържат. "Това е пълна глупост", коментира Тамаш Плетсер, анализатор в Erste Bank. По думите му крайната цена на горивата в Унгария не зависи пряко от цената на суровия петрол, а от по-скъпите рафинирани горива на средиземноморския пазар.

Истинският проблем, според него, е свързан с печалбите на унгарската петролна компания MOL и с данъчните постъпления в бюджета, който вече е изправен пред сериозен дефицит. Руският петрол е с до 30 долара по-евтин на барел от алтернативните доставки, което прави политическата воля за промяна минимална.

Източник: iStock photos/Getty images
  • Технически спор

В последните седмици напрежението между Будапеща и Загреб леко се успокои, но остава спорът дали адриатическият тръбопровод може да доставя достатъчни количества.

При тест през миналия месец MOL твърди, че тръбопроводът може да поддържа необходимия капацитет само за един-два часа поради "технически проблеми". Хърватският оператор JANAF отговори, че MOL всъщност е поискала намаляване на дебита.

"JANAF е напълно готова да покрие годишните нужди на MOL от 14,5 милиона тона суров петрол", заяви председателят на борда Стьепан Аданич. Според него унгарската компания просто има интерес от запазването на изключенията за руския петрол.

Хърватия вече поиска Европейската комисия да наблюдава следващите тестове на тръбопровода, за да се избегнат спекулации.

Спряха доставките на руски петрол до Унгария

  • Времето изтича

Виктор Орбан ще пътува до Съединените щати следващата седмица, за да поиска официално изключение от санкциите, които влизат в сила на 21 ноември. Но Вашингтон предупреждава, че наблюдава внимателно унгарските действия.

Междувременно председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обяви, че Брюксел ще предложи нови мита върху руския петрол, за да ускори пълното му изтегляне от пазара до 2027 г.

"Тези санкции биха били достатъчни, за да принудят Унгария да се откаже от руския суров петрол", каза Плетсер. "Те ще направят руските енергоносители неконкурентоспособни спрямо други източници."

В крайна сметка Будапеща ще трябва да постигне разбирателство със Загреб, който остава отворен за сътрудничество. "Хърватия е способна и готова да помогне Унгария", заяви Шушняр. "Но унгарските политици трябва да решат — дали са част от Европейския съюз или подкрепят руската агресия."

Източник: Politico     
