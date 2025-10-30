Важна среща във Вашингтон - Орбан "търси златна ера" с Тръмп

П ремиерът на Унгария Виктор Орбан ще се срещне с президента на САЩ Доналд Тръмп на 7 ноември във Вашингтон, където ще обсъди възможен път към среща между САЩ и Русия и ще се опита да постигне освобождаване от американските енергийни санкции, заяви началникът на кабинета на Орбан в четвъртък.
Гергей Гуляш каза на пресконференция, че двамата лидери ще сключат и споразумения за сътрудничество в областите на енергетиката, отбранителната индустрия, икономиката и финансите.
"Някои от тези споразумения вече са договорени, докато по други преговорите все още продължават," уточни той, цитиран от Reuters.
Орбан по-рано е заявявал, че цели да подпише широкообхватно икономическо споразумение с Вашингтон, за да компенсира ефекта от американските мита върху Европейския съюз.
Гуляш добави, че Орбан и Тръмп могат да обсъдят план за подготовка на среща между САЩ и Русия с цел посредничество за мир в Украйна.
"Тази среща също така предоставя възможност на двамата да определят пътната карта, която може да доведе до среща САЩ-Русия и чрез това до руски-украинско мирно споразумение," каза Гуляш.
Тръмп заяви този месец, че ще се срещне с руския президент Владимир Путин в унгарската столица, но срещата беше отложена след като Русия отхвърли примирие.
Орбан по-рано е посочвал, че ще обсъди с Тръмп американските санкции срещу руските петролни компании "Лукойл" и "Роснефт" по време на планираната им среща.
В четвъртък Гуляш заяви, че тези санкции не засягат пряко вноса на петрол в Унгария, като целта на страната е да поддържа този внос и да получи освобождаване от мерките.
"Нашата цел е Унгария да получи освобождаване от американските санкции, за да може закупуването на руски газ и суров петрол да продължи стабилно", каза той.
Орбан, дългогодишен съюзник на Тръмп, си е представял "златна ера" в отношенията между САЩ и Унгария по време на президентството на Тръмп. Това ще бъде първата двустранна среща между унгарския премиер и американския президент след завръщането на Тръмп в Белия дом.