Орбан търси как да заобиколи американските санкции за руски петрол

У нгария работи по намирането на начин да "заобиколи" американските санкции за руски нефтени компании, заяви днес пред унгарското национално радио "Кошут" министър-председателят Виктор Орбан, предаде Ройтерс.

Премиерът каза и че е разговарял по въпроса с унгарската петролна компания МОЛ.

Американският президент Доналд Тръмп наложи в сряда, за първи път през втория си мандат, директни санкции срещу руските компании "Лукойл" и "Роснефт".

❌@PM_ViktorOrban: Brussels is out of money, they have no money, but they want to go to war.



That's why they want to raise taxes, that's why they want to tax pensions, that's why they want to abolish the cuts in utility bills, that's why they want to make us pay for war, and… pic.twitter.com/MOzwheYciw — Zoltan Kovacs (@zoltanspox) October 24, 2025

Припомняме, че държавите от ЕС одобриха 19-ия пакет санкции срещу Русия заради войната ѝ срещу Украйна. Мерките включват забрана за вноса на руски втечнен природен газ.

"Изключително сме удовлетворени да обявим, че бяхме известени от последната държава член, че сега тя вече може да вдигне ветото си върху 19-ия санкционен пакет", се казва в изявлението на датското председателство.

Словакия бе последната пречка, след като миналата седмица държавите от ЕС се споразумяха за окончателния текст. Словашкият премиер Роберт Фицо поиска уверения от Европейската комисия заради високите цени на енергията и съобразяване на целите за опазване на климата с нуждите на автомобилната и тежката промишленост.

Забраната за вноса на втечнен газ ще влезе в сила на два етапа: краткосрочните договори ще приключат след шест месеца, а дългосрочните от 1 януари 2027 г. Пълната забрана ще стане факт с година по-рано от първоначално предвиденото в пътната карта на ЕК за прекратяване на зависимостта на блока от руските изкопаеми горива.

Новият санкционен пакет включва и забрана за влизане в ЕС за руски дипломати и обявяване на още 117 плавателни съда за част от така наречения сенчест флот на Москва, състоящ се предимно от танкери; така броят на корабите в черния списък става общо 558.