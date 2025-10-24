Орбан търси как да заобиколи американските санкции за руски петрол

Свят

24 октомври 2025, 10:32
Източник: БТА

У нгария работи по намирането на начин да "заобиколи" американските санкции за руски нефтени компании, заяви днес пред унгарското национално радио "Кошут" министър-председателят Виктор Орбан, предаде Ройтерс.

Американският президент Доналд Тръмп наложи в сряда, за първи път през втория си мандат, директни санкции срещу руските компании "Лукойл" и "Роснефт".

Припомняме, че държавите от ЕС одобриха 19-ия пакет санкции срещу Русия заради войната ѝ срещу Украйна. Мерките включват забрана за вноса на руски втечнен природен газ.

"Изключително сме удовлетворени да обявим, че бяхме известени от последната държава член, че сега тя вече може да вдигне ветото си върху 19-ия санкционен пакет", се казва в изявлението на датското председателство.

Словакия бе последната пречка, след като миналата седмица държавите от ЕС се споразумяха за окончателния текст. Словашкият премиер Роберт Фицо поиска уверения от Европейската комисия заради високите цени на енергията и съобразяване на целите за опазване на климата с нуждите на автомобилната и тежката промишленост.

Забраната за вноса на втечнен газ ще влезе в сила на два етапа: краткосрочните договори ще приключат след шест месеца, а дългосрочните от 1 януари 2027 г. Пълната забрана ще стане факт с година по-рано от първоначално предвиденото в пътната карта на ЕК за прекратяване на зависимостта на блока от руските изкопаеми горива.

Новият санкционен пакет включва и забрана за влизане в ЕС за руски дипломати и обявяване на още 117 плавателни съда за част от така наречения сенчест флот на Москва, състоящ се предимно от танкери; така броят на корабите в черния списък става общо 558.

