Доклад: Унгария и Словакия могат да се откажат от руската енергия

П лановете на Европейския съюз за отказ от руските енергийни източници не представляват риск за енергийната сигурност на Унгария и Словакия — но могат да струват стотици милиони евро на двете държави, които поддържат близки отношения с Кремъл, сочи ново изследване, цитирано от Politico .

Анализът — изготвен от Центъра за изследване на демокрацията (ЦИД) и Центъра за изследвания на енергията и чистия въздух (CREA), които се застъпват за прекратяване на зависимостта на ЕС от руската енергия — показва, че двете страни разполагат с достатъчно алтернативи на руския петрол и газ, но отказват да ги използват. Вместо това, те са се възползвали от изключения от санкциите, за да увеличат зависимостта си от руско гориво.

За Кремъл това означава милиарди. От началото на пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна, Унгария и Словакия са платили на Москва 5,4 милиарда евро само под формата на данъчни приходи от суров петрол, се посочва в изследването — сума, достатъчна за закупуването на 1800 ракети „Искандер-М“.

„Унгария и Словакия не показват реални признаци на дистанциране от руския суров петрол, въпреки че според правния текст на ЕС именно това е била целта на изключенията“, заключават изследователите. „Унгария е увеличила зависимостта си от руски суров петрол от 61% преди инвазията до 86% през 2024 г., а Словакия остава почти изцяло — на 100% — зависима от доставките от Москва.“

Оценката идва в решаващ момент и за двете държави, тъй като Европейският съюз се подготвя да предложи мерки за пълно прекъсване на връзките с руската енергия. Унгария и Словакия остро осъдиха това намерение, настоявайки, че то ще доведе до повишаване на цените за потребителите и ще застраши енергийния достъп и на двете страни.

В сряда двете държави излязоха с общо изявление, в което изразиха „сериозни опасения“ относно предложенията, позовавайки се на логистични пречки и предупреждавайки за „по-високи и по-нестабилни цени на енергията“.

Според изследването аргументите на двете държави не издържат. В него се посочва, че и Унгария, и Словакия могат да внасят неруски петрол от Хърватия чрез тръбопровода „Адриа“. Също така се отбелязва, че унгарската енергийна компания MOL има възможност да преработва суров петрол, внесен от други държави. Междувременно на централноевропейския пазар има изобилие от природен газ от страни като САЩ и Катар.

