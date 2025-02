Словакия внася руски газ по газопровода Турски поток

С ловашката газова компания SPP започна отново да внася руски газ по газопровода Турски поток на 1 февруари, като планира да удвои доставките до април, предаде словашката информационна агенция ТАСР.

Председателят на SPP Войтех Ференц потвърди, че компанията все още има договор с Газпром, позовавайки се на по-ниските транзитни такси в сравнение с други доставчици.

Russian gas has allegedly started flowing to Slovakia via Turkish Stream. Ukraine is a loser again.



Instead of punishing Fico in Slovakia, all they achieved was losing billions of transfer fees. pic.twitter.com/4BQySWq7ZW