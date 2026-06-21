Свят

Как се променя войната в Украйна: Дронове, удари дълбоко в Русия и новата реалност на европейската сигурност

Четири години след началото: Конфликтът вече не изглежда по същия начин

Василена Василева Василена Василева

21 юни 2026, 09:44
Битката за Колумбия: Кой е Иван Сепеда и каква е връзката му с България

Битката за Колумбия: Кой е Иван Сепеда и каква е връзката му с България
Кръв, дим и писъци: Пътници от жп катастрофата в Англия разказват за ужаса

Кръв, дим и писъци: Пътници от жп катастрофата в Англия разказват за ужаса
Два влака се сблъскаха северно от Лондон, много пострадали

Два влака се сблъскаха северно от Лондон, много пострадали
Остър сблъсък: Тръмп и Мелони се скараха

Остър сблъсък: Тръмп и Мелони се скараха
Смъртоносната експедиция до „Титаник“ с подводницата „Титан“ - доклад разкрива как е допусната фаталната грешка

Смъртоносната експедиция до „Титаник“ с подводницата „Титан“ - доклад разкрива как е допусната фаталната грешка
Ормузкият проток се съживява: Корабите се завръщат в най-важния петролен коридор

Ормузкият проток се съживява: Корабите се завръщат в най-важния петролен коридор
Зеленски от Брюксел: Украйна заслужава ускорено членство в ЕС повече от всяка друга държава

Зеленски от Брюксел: Украйна заслужава ускорено членство в ЕС повече от всяка друга държава
Радев и Зеленски обсъдиха в Брюксел енергийната сигурност и сътрудничество в производството на дронове

Радев и Зеленски обсъдиха в Брюксел енергийната сигурност и сътрудничество в производството на дронове

К огато Русия започна пълномащабната си инвазия в Украйна на 24 февруари 2022 г., мнозина очакваха бърза военна кампания. Вместо това конфликтът се превърна в най-голямата война на европейска територия след Втората световна война и навлезе в своята пета година.

(*Във видеото: Зеленски поиска ускорено членство на Украйна в ЕС)

Към юни 2026 г. фронтовата линия остава дълга над 1000 километра, но характерът на бойните действия се промени драматично. Ако през 2022 г. светът наблюдаваше танкови колони и масирани артилерийски сражения, днес войната все повече се води от дронове, високотехнологични системи, далекобойни удари и битка за икономическото изтощаване на противника.

The Telegraph: Как Украйна нанесе върховно унижение на Путин

Отбранителна война се превърна в кампания срещу руския тил

Една от най-сериозните промени през последните месеци е способността на Украйна да нанася удари стотици и дори хиляди километри навътре в руска територия.

През юни украинският президент Володимир Зеленски потвърди атака срещу петролна рафинерия в руския Тюменски регион – на повече от 2000 километра от украинската граница. Според Киев са използвани ново поколение далекобойни безпилотни апарати, способни да достигат цели на над 3000 километра разстояние.

Подобни операции вече не са изключение. От началото на 2026 г. украинските сили систематично атакуват:

  • петролни рафинерии;
  • горивни бази;
  • логистични центрове;
  • железопътна инфраструктура;
  • военни летища;
  • складове за боеприпаси.

Целта е ясна - да се намалят приходите на Русия от енергийния сектор и да се затрудни снабдяването на армията. Според различни оценки ударите по енергийната инфраструктура вече оказват влияние върху руските доставки на горива в някои региони.

Оръжието, на което Русия все повече разчита, и отговорът на Украйна

Дроновете промениха бойното поле

Най-голямата революция във войната вероятно е масовото използване на безпилотни системи.

Украйна днес произвежда и използва огромен брой въздушни, морски и сухопътни дронове. Освен класическите FPV-дронове, които атакуват бронетехника и позиции по фронта, все по-голяма роля играят автономните наземни роботи.

Само през първата половина на 2026 г. украинската армия е поръчала около 25 000 безпилотни наземни платформи, които доставят боеприпаси, евакуират ранени, поставят мини и участват в бойни операции.

Военни анализатори все по-често определят конфликта като „първата голяма война на дроновете“, в която евтини автономни системи могат да унищожават техника за милиони долари.

Украйна вече не оцелява, а се бие за победа

Русия продължава натиска по фронта

Въпреки че украинските удари стават все по-дълбоки, Русия продължава да разполага с числено превъзходство в жива сила, артилерия и ракети.

През последните месеци Москва концентрира усилия основно в източната част на Украйна, където се водят ожесточени боеве в районите на Покровск, Славянск и Костянтиновка.

Русия продължава и стратегията на масирани въздушни удари срещу украински градове. Само в началото на юни украинските военновъздушни сили съобщиха за над 650 руски дрона и десетки ракети, изстреляни в рамките на една нощ срещу различни райони на страната.

Европейският съюз многократно обвини Москва в целенасочени атаки срещу цивилна инфраструктура и населени места.

Войната вече достига и територията на ЕС

Един от най-тревожните аспекти през 2026 г. е фактът, че последствията от войната все по-често се усещат и извън Русия и Украйна.

В края на май руски дрон, участващ в атака срещу Украйна, падна върху жилищна сграда в румънския град Галац. Европейският съюз определи случая като сериозно нарушение на въздушното пространство на съюза и предупреди, че подобни инциденти застрашават сигурността на европейските граждани.

Това засили дебата за необходимостта от по-силна европейска противовъздушна отбрана и по-тясна координация между страните от НАТО.

Европа продължава да подкрепя Киев

Въпреки политическите различия между отделните държави, Европейският съюз остава основният финансов и политически партньор на Украйна.

През юни Европейската комисия отпусна нов пакет от близо 2,8 милиарда евро за поддържане на украинската икономика, държавната администрация и реформите по пътя към членство в ЕС.

Паралелно с това Брюксел прие нов пакет санкции срещу Русия, насочен към:

  • военнопромишления комплекс;
  • енергийния сектор;
  • т.нар. „сенчест флот“ за износ на петрол;
  • компании и физически лица, подпомагащи руската военна машина.

Според европейските институции натискът върху руската икономика трябва да продължи, докато Москва не прекрати военните действия.

С това ново оръжие Украйна пренася войната в Русия

Светът остава разделен

Докато Европа, Великобритания, Канада и Япония подкрепят Украйна, глобалната картина е по-сложна.

Китай продължава да поддържа тесни икономически отношения с Русия, без официално да предоставя военна помощ. Индия увеличи покупките на руски енергийни ресурси, а редица държави от Глобалния юг се опитват да запазят неутрална позиция.

Това разделение затруднява международните усилия за оказване на по-силен натиск върху Кремъл.

Мирните преговори остават далеч

През последните месеци имаше няколко опита за възобновяване на директния диалог между Киев и Москва. Засега обаче позициите остават твърде отдалечени.

Украйна настоява за възстановяване на териториалната си цялост и международни гаранции за сигурност. Русия продължава да поставя като условие признаването на окупираните територии и изпълнението на своите стратегически цели. Анализатори отбелязват, че към момента нито една от страните не демонстрира готовност за съществени компромиси.

Накъде върви войната

Четири години след началото на инвазията става ясно, че конфликтът навлиза в нов етап.

Войната вече не е просто сблъсък между две армии по фронтовата линия. Тя се превърна в технологична надпревара, икономическа битка и изпитание за европейската система за сигурност.

Украйна доказва, че може да нанася болезнени удари дълбоко в руския тил. Русия продължава да разчита на численото си превъзходство и на масирани ракетни атаки. Европа увеличава подкрепата си за Киев, а перспективите за бърз мир изглеждат по-несигурни от всякога.

През лятото на 2026 г. войната остава не само най-големият военен конфликт в Европа от десетилетия, но и събитие, което продължава да променя международния ред, военните технологии и геополитиката на целия континент.

Автор: Василена Василева
Източник: Reuters, The Guardian, EEAS, Al Jazeera, AP, ЕП, ЕК    
война в Украйна Русия безпилотни системи дронове енергийна инфраструктура геополитика Европейски съюз отбранителна стратегия военен конфликт международни санкции
Последвайте ни
Издирват млада жена, изчезнала в Пирин

Издирват млада жена, изчезнала в Пирин

Как се променя войната в Украйна: Дронове, удари дълбоко в Русия и новата реалност на европейската сигурност

Как се променя войната в Украйна: Дронове, удари дълбоко в Русия и новата реалност на европейската сигурност

Какво е състоянието на тримата работници на АПИ, пометени от кола край Ботевград

Какво е състоянието на тримата работници на АПИ, пометени от кола край Ботевград

Нула захар, повече проблеми? Учени направиха неочаквано откритие

Нула захар, повече проблеми? Учени направиха неочаквано откритие

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Котките също изпитват тъга

Котките също изпитват тъга

dogsandcats.bg
Диетата на най-богатия: Какво закусва Илон Мъск и защо диетолозите го подкрепят
Ексклузивно

Диетата на най-богатия: Какво закусва Илон Мъск и защо диетолозите го подкрепят

Преди 4 дни
17 юни: Нощта на вампира - как Дракула опита да убие Мехмед II край Търговище
Ексклузивно

17 юни: Нощта на вампира - как Дракула опита да убие Мехмед II край Търговище

Преди 4 дни
<p>Градушка опустоши посевите в община Неделино</p>
Ексклузивно

Градушка опустоши посевите в община Неделино

Преди 4 дни
<p>Самолет се разби на магистрала в Тексас, има загинал</p>
Ексклузивно

Самолет се разби на магистрала в Тексас, има загинал

Преди 4 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Частични избори&nbsp;в няколко населени места в страната</p>

Балотаж в село Бата: Избират нов кмет след отстраняването на Георги Георгиев

България Преди 15 минути

До предсрочния вот се стигна след окончателна присъда за купуване на гласове срещу досегашния кмет на поморийското село

Русия освободи 24 филипинци след намеса на президента Маркос

Русия освободи 24 филипинци след намеса на президента Маркос

Свят Преди 53 минути

Той повдигна въпроса по време на среща с руския президент Владимир Путин в Казан

Джей Ди Ванс отпътува за Швейцария за преговори с Иран

Джей Ди Ванс отпътува за Швейцария за преговори с Иран

Свят Преди 2 часа

Преговарящите ще обсъждат основно ядрената програма на Иран и прекратяването на огъня в Ливан, заяви вицепрезидентът на САЩ

Извънредно положение в Лос Анджелис заради голям пожар

Извънредно положение в Лос Анджелис заради голям пожар

Свят Преди 2 часа

Огънят е пламнал в частен хладилен склад

Смъртоносна жега в Гранд Каньон: Трима туристи загинаха, температурите скачат над 43 градуса

Смъртоносна жега в Гранд Каньон: Трима туристи загинаха, температурите скачат над 43 градуса

Свят Преди 3 часа

Властите предупредиха за екстремни горещини и призоваха посетителите да избягват преходи в най-опасните часове на деня

Марс

Мистерията „Марс“ се задълбочава: Ново откритие в метеорит обърка учените

Любопитно Преди 3 часа

Разчупването на метеорит, паднал на Земята от Марс, донесе неочаквано съкровище. Хвърлени дълбоко в скален фрагмент, учените откриха няколко зрънца гранат – минерал, който никога досега не е бил откриван в марсиански проби

Колко време ще е нужно на Илон Мъск да похарчи 1,1 трилиона долара?

Колко време ще е нужно на Илон Мъск да похарчи 1,1 трилиона долара?

Пари Преди 3 часа

При разход от 1 милион долара дневно богатството му би стигнало за повече от 3000 години

Честито лято! България посреща най-дългия ден в годината

Честито лято! България посреща най-дългия ден в годината

България Преди 3 часа

В 05:24 ч. българско време стартира лятното слънцестоене - астрономическото събитие, което бележи официалния старт на най-топлия сезон и носи най-дългия ден и най-късата нощ за годината в Северното полукълбо

Бомбардировачи B-24 „Либърейтър“

21 юни: Рицарят на горящото небе – капитан Неделчо Бончев

Любопитно Преди 3 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Лятото започва горещо, но времето готви обрат: Кога идват бурите

Лятото започва горещо, но времето готви обрат: Кога идват бурите

България Преди 3 часа

Астрономическото лято настъпва в неделя точно в 11:24 часа с перфектно слънчево време и температури до 33 градуса. Идилията по плажовете и в планините обаче ще бъде кратка. Още от понеделник синоптиците предупреждават за сериозен обрат в част от страната

,

Гордост: Христо Илиев спечели титлата в спринта на 100 метра на Балканското първенство

България Преди 11 часа

Националният ни спринтьор Христо Илиев триумфира в кралската дисциплина на 100 метра с време от 10.25 секунди, а Тихомир Иванов завоюва бронзовото отличие в скока на височина

,

Обявиха червени и оранжеви кодове за опасни горещини във Франция

Свят Преди 11 часа

Според френските метеоролози се очаква жегата да се задържи трайно в страната

НАСА тества ERNEST: Новият суперроувър с изкуствен интелект, който ще „ходи“ по Марс и Луната

НАСА тества ERNEST: Новият суперроувър с изкуствен интелект, който ще „ходи“ по Марс и Луната

Любопитно Преди 12 часа

Прототипът на JPL се обучава чрез изкуствен интелект и притежава уникално окачване, което му позволява да преминава през рохкава почва, скали и препятствия, непосилни за Curiosity и Perseverance

Сто британски депутати искат оставката на Киър Стармър

Сто британски депутати искат оставката на Киър Стармър

Свят Преди 12 часа

Премиерът многократно е заявявал, че ще се противопостави на всяко предизвикателство към лидерството му и настоява, че няма да „се оттегли“

,

Тръмп официално представи самолета за $400 милиона, който му подариха от Катар

Любопитно Преди 13 часа

Самолетът е боядисан в бяло, червено, тъмно синьо и златно и се различава от всички президентски самолети от времето на Джон Кенеди до сега

Зеленски предупреди за предстоящ масиран руски удар срещу Украйна

Зеленски предупреди за предстоящ масиран руски удар срещу Украйна

Свят Преди 13 часа

Всичко от днес

От мрежата

10 породи кучета, които обичат водата, калта и забавленията на открито

dogsandcats.bg

Защо на някои кучета им става лошо при пътуване с кола

dogsandcats.bg
1

Смениха емблематичната табела на Смолян

sinoptik.bg
1

Как изглеждат изворите на Тъмната река

sinoptik.bg

Дуа Липа като принцеса: Поп звездата показа сватбата на мечтите си в Сицилия

Edna.bg

Дара покори и Гърция: Певицата се похвали със златна GOAT плоча

Edna.bg

Избухна голям скандал в Бразилия! Президентът финансирал пътувания на жени с пари на федерацията

Gong.bg

Гласувай сега! Избери най-красивия Гол на деня

Gong.bg

Иван Василев: Предстои смяна на ръководството на „Информационно обслужване”

Nova.bg

В болница остават и тримата работници на АПИ, пометени от кола край Ботевград, един е с опасност за живота

Nova.bg