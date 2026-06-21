Как се променя войната в Украйна: Дронове, удари дълбоко в Русия и новата реалност на европейската сигурност

Радев и Зеленски обсъдиха в Брюксел енергийната сигурност и сътрудничество в производството на дронове

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К огато Русия започна пълномащабната си инвазия в Украйна на 24 февруари 2022 г., мнозина очакваха бърза военна кампания. Вместо това конфликтът се превърна в най-голямата война на европейска територия след Втората световна война и навлезе в своята пета година.

(*Във видеото: Зеленски поиска ускорено членство на Украйна в ЕС)

Към юни 2026 г. фронтовата линия остава дълга над 1000 километра, но характерът на бойните действия се промени драматично. Ако през 2022 г. светът наблюдаваше танкови колони и масирани артилерийски сражения, днес войната все повече се води от дронове, високотехнологични системи, далекобойни удари и битка за икономическото изтощаване на противника.

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Отбранителна война се превърна в кампания срещу руския тил

Една от най-сериозните промени през последните месеци е способността на Украйна да нанася удари стотици и дори хиляди километри навътре в руска територия.

През юни украинският президент Володимир Зеленски потвърди атака срещу петролна рафинерия в руския Тюменски регион – на повече от 2000 километра от украинската граница. Според Киев са използвани ново поколение далекобойни безпилотни апарати, способни да достигат цели на над 3000 километра разстояние.

Подобни операции вече не са изключение. От началото на 2026 г. украинските сили систематично атакуват:

петролни рафинерии;

горивни бази;

логистични центрове;

железопътна инфраструктура;

военни летища;

складове за боеприпаси.

Целта е ясна - да се намалят приходите на Русия от енергийния сектор и да се затрудни снабдяването на армията. Според различни оценки ударите по енергийната инфраструктура вече оказват влияние върху руските доставки на горива в някои региони.

Оръжието, на което Русия все повече разчита, и отговорът на Украйна

Дроновете промениха бойното поле

Най-голямата революция във войната вероятно е масовото използване на безпилотни системи.

Украйна днес произвежда и използва огромен брой въздушни, морски и сухопътни дронове. Освен класическите FPV-дронове, които атакуват бронетехника и позиции по фронта, все по-голяма роля играят автономните наземни роботи.

Само през първата половина на 2026 г. украинската армия е поръчала около 25 000 безпилотни наземни платформи, които доставят боеприпаси, евакуират ранени, поставят мини и участват в бойни операции.

Военни анализатори все по-често определят конфликта като „първата голяма война на дроновете“, в която евтини автономни системи могат да унищожават техника за милиони долари.

Украйна вече не оцелява, а се бие за победа

Русия продължава натиска по фронта

Въпреки че украинските удари стават все по-дълбоки, Русия продължава да разполага с числено превъзходство в жива сила, артилерия и ракети.

През последните месеци Москва концентрира усилия основно в източната част на Украйна, където се водят ожесточени боеве в районите на Покровск, Славянск и Костянтиновка.

Русия продължава и стратегията на масирани въздушни удари срещу украински градове. Само в началото на юни украинските военновъздушни сили съобщиха за над 650 руски дрона и десетки ракети, изстреляни в рамките на една нощ срещу различни райони на страната.

Европейският съюз многократно обвини Москва в целенасочени атаки срещу цивилна инфраструктура и населени места.

Войната вече достига и територията на ЕС

Един от най-тревожните аспекти през 2026 г. е фактът, че последствията от войната все по-често се усещат и извън Русия и Украйна.

В края на май руски дрон, участващ в атака срещу Украйна, падна върху жилищна сграда в румънския град Галац. Европейският съюз определи случая като сериозно нарушение на въздушното пространство на съюза и предупреди, че подобни инциденти застрашават сигурността на европейските граждани.

Това засили дебата за необходимостта от по-силна европейска противовъздушна отбрана и по-тясна координация между страните от НАТО.

Европа продължава да подкрепя Киев

Въпреки политическите различия между отделните държави, Европейският съюз остава основният финансов и политически партньор на Украйна.

През юни Европейската комисия отпусна нов пакет от близо 2,8 милиарда евро за поддържане на украинската икономика, държавната администрация и реформите по пътя към членство в ЕС.

Паралелно с това Брюксел прие нов пакет санкции срещу Русия, насочен към:

военнопромишления комплекс;

енергийния сектор;

т.нар. „сенчест флот“ за износ на петрол;

компании и физически лица, подпомагащи руската военна машина.

Според европейските институции натискът върху руската икономика трябва да продължи, докато Москва не прекрати военните действия.

С това ново оръжие Украйна пренася войната в Русия

Светът остава разделен

Докато Европа, Великобритания, Канада и Япония подкрепят Украйна, глобалната картина е по-сложна.

Китай продължава да поддържа тесни икономически отношения с Русия, без официално да предоставя военна помощ. Индия увеличи покупките на руски енергийни ресурси, а редица държави от Глобалния юг се опитват да запазят неутрална позиция.

Това разделение затруднява международните усилия за оказване на по-силен натиск върху Кремъл.

Мирните преговори остават далеч

През последните месеци имаше няколко опита за възобновяване на директния диалог между Киев и Москва. Засега обаче позициите остават твърде отдалечени.

Украйна настоява за възстановяване на териториалната си цялост и международни гаранции за сигурност. Русия продължава да поставя като условие признаването на окупираните територии и изпълнението на своите стратегически цели. Анализатори отбелязват, че към момента нито една от страните не демонстрира готовност за съществени компромиси.

Накъде върви войната

Четири години след началото на инвазията става ясно, че конфликтът навлиза в нов етап.

Войната вече не е просто сблъсък между две армии по фронтовата линия. Тя се превърна в технологична надпревара, икономическа битка и изпитание за европейската система за сигурност.

Украйна доказва, че може да нанася болезнени удари дълбоко в руския тил. Русия продължава да разчита на численото си превъзходство и на масирани ракетни атаки. Европа увеличава подкрепата си за Киев, а перспективите за бърз мир изглеждат по-несигурни от всякога.

През лятото на 2026 г. войната остава не само най-големият военен конфликт в Европа от десетилетия, но и събитие, което продължава да променя международния ред, военните технологии и геополитиката на целия континент.