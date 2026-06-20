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НАСА тества ERNEST: Новият суперроувър с изкуствен интелект, който ще „ходи“ по Марс и Луната

Прототипът на JPL се обучава чрез изкуствен интелект и притежава уникално окачване, което му позволява да преминава през рохкава почва, скали и препятствия, непосилни за Curiosity и Perseverance

20 юни 2026, 22:02
НАСА тества ERNEST: Новият суперроувър с изкуствен интелект, който ще „ходи“ по Марс и Луната
Източник: БТА

Н АСА разработва следващото поколение технологии за изследване на повърхността на Луната и Марс чрез експерименталния роувър ERNEST, създаден от Лабораторията за реактивно движение, съобщава уебсайтът "The Debrief". Целта на проекта е да се осигури достъп до терени, които досега са били недостъпни за роботизирани мисии.

Прототипът ERNEST се тества в пустинята Колорадо в Южна Калифорния, където инженерният екип на JPL изследва неговата мобилност върху пресечен и труден терен. Четириколесният роувър е с дължина около 1,2 метра и е способен да се справя с повърхности, които биха били непроходими за предишни поколения марсоходи като Curiosity и Perseverance.

Машината използва мрежести колела, проектирани за по-добро сцепление върху рохкава почва и скалисти участъци, както и интелигентна система за вземане на решения, която определя оптималния маршрут. Според НАСА подобен тип роувър ще бъде ключов за бъдещи мисии, които изискват по-бързо и по-дългопробно придвижване по лунната и марсианската повърхност.

По време на тестове ERNEST е демонстрирал значително по-висока ефективност спрямо предишни системи, като е изминал около 16 мили за 37 часа. Настоящият прототип е по-малък от крайния дизайн, който инженерите планират да реализират, като проектът се развива от 2022 г. насам. Това е третата итерация на системата, след по-малки прототипи, използвани основно за тестове на окачването върху симулиран лунен реголит и наклонени терени.

Инженерите са разработили нова активна система на окачване, която позволява по-гъвкаво разпределение на натоварването между колелата. За разлика от класическата конструкция, използвана при предишни роувъри, ERNEST разполага с по-динамична архитектура, която подобрява стабилността и проходимостта.

Роувърът може да преминава през различни режими на движение – от по-енергийно ефективно придвижване до по-агресивни маневри като „ходене“, „извиване“ и катерене на препятствия. Всяко колело е независимо управлявано и може да се ориентира във всички посоки, което позволява дори странично движение.

Инженерите подчертават, че тези подобрения ще улеснят достъпа до трудни за изследване райони на Луната и Марс, които досега са били недостъпни за роботизирани мисии.

Ключов елемент в проекта е развитието на автономността. Системата използва изкуствен интелект и обучение чрез подсилване, при което моделът се учи чрез взаимодействие със средата. Преди реалните тестове роувърът е бил трениран във виртуална симулация с множество паралелни сценарии.

След това са проведени изпитания в т.нар. Mars Yard на Лабораторията за реактивно движение – специално създаден полигон с препятствия като стъпала, склонове, каменисти участъци и неравности. ERNEST успешно е преминал през различни сложни конфигурации, демонстрирайки способност за адаптивна навигация.

Следващата фаза на разработката е насочена към още по-висока степен на автономност, включително възможност роувърът самостоятелно да променя режимите на движение и окачването според терена, с цел по-дълги и по-ефективни мисии без директно управление от Земята. 

Източник: БГНЕС    
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