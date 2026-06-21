Лятото започва горещо, но времето готви обрат: Кога идват бурите

А строномическото лято настъпва в неделя точно в 11:24 часа с перфектно слънчево време и температури до 33 градуса. Идилията по плажовете и в планините обаче ще бъде кратка. Още от понеделник синоптиците предупреждават за сериозен обрат в част от страната.

През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. В неделя – първият ден от астрономическото лято ще бъде слънчево. След обяд ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще остане почти тихо. Максималните температури ще са между 28° и 33°, в София – 28°. Атмосферното налягане ще е без съществена промяна и ще остане по-високо от средното за месеца.

В планините ще бъде предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22°, на 2000 метра – около 15°.

Прогнозни температури на НИМХ за неделя, 21 юни Източник: НИМХ

По Черноморието ще бъде слънчево и топло. След обяд ще духа характерният морски бриз. Максималните температури ще бъдат 26° - 28°. Температура на морската вода е от 19° по северното крайбрежие до 23° по южното. Вълнението на морето ще е 1-2 бала.

Слънцето в София изгрява в 5 ч. и 49 мин. и залязва в 21 ч. и 8 мин. Продължителност на деня: 15 ч. и 19 мин. Луната в София залязва 0 ч. и 55 мин. и изгрява в 13 ч. и 2 мин. Фаза на Луната: един ден преди първа четвърт. В 11 часа и 24 минути настъпва лятното слънцестоене и в Северното полукълбо започва астрономическото лято.

В понеделник и вторник в Централна и Източна България ще бъде слънчево. Над западните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици; ще има и условия за градушки. Ще бъде почти тихо. Максималните температури ще бъдат между 29° и 34°