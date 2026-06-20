Кръв, дим и писъци: Пътници от жп катастрофата в Англия разказват за ужаса

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М ашинист на влак загина, а 89 души бяха ранени, след като два влака се сблъскаха в района на Бедфорд, а полицията обяви извънредна ситуация (мащабен инцидент).

Единадесет души са получили изключително тежки наранявания, 22-ма са сериозно ранени, а други 56 са с леки наранявания, съобщиха от Службата за бърза помощ на Източна Англия, цитирана от Би Би Си (BBC).

Катастрофата е станала между две композиции на „East Midlands Railway“ (EMR), пътуващи на юг към лондонската гара „Сейнт Панкрас“ в петък следобед. Причината за инцидента все още се разследва.

Два влака се сблъскаха в Англия. Свидетел: Чувствах се сякаш е избухнала бомба

Генералният секретар на синдиката RMT Еди Демпси заяви, че съюзът е „съкрушен от новината, че машинист и бивш представител на RMT е загинал трагично“ при катастрофата.

В изявление на Британската транспортна полиция (BTP) се казва, че е обявена извънредна ситуация след сблъсъка, който е станал около 17:15 ч. местно време. „Трагично е, че на място е констатирана смъртта на един човек. Той е машинистът на единия от участвалите влакове, а семейството му вече е уведомено“, се казва в изявлението.

Услугите на „East Midlands Railway“ до и от гара „Сейнт Панкрас“ в Лондон бяха спрени за останалата част от петък вечерта, като се очаква нарушенията в графика да продължат и в събота.

Пътникът д-р Питър Нап сподели пред BBC, че е пътувал в „предния вагон на влака, който се е блъснал в другата композиция“. „Когато станах, видях разхвърляни седалки навсякъде. Чувството беше сякаш съм преживял експлозия на бомба. Когато се изправих, видях окървавените лица на хората, краката на някои изглеждаха счупени, а навсякъде имаше дим“, разказва той. Нап допълни, че полицията записва данните на пътниците, докато някои от тях биват откарвани в болница. „Някои хора плюеха кръв“, каза той.

Снимки от мястото на сблъсъка показват, че поне един вагон е излязъл от релсите.

Шола Мене, друг пътник в един от влаковете, разказа, че е чула „силен гръм“, и добави: „Хората излетяха от местата си, седалките се изтръгваха, а един човек просто прелетя и удари съпруга ми в лицето. Имаше много кръв. Много хора бяха с наранявания по лицата“. След сблъсъка е имало голямо объркване относно случилото се, допълни Мене.

One person is dead and almost 90 injured, after two trains collided near Bedford, about 100km north of London. British Transport Police have declared a major incident as officials begin an investigation into the circumstances. pic.twitter.com/4g0EzqhfQO — Al Jazeera English (@AJEnglish) June 20, 2026

Министърът на транспорта Хайди Александър заяви, че е „дълбоко обезпокоена“ от новината за сблъсъка и смъртта на единия човек. „Мислите ми са с всички засегнати, особено с хората, които са ранени, техните приятели и семейства“, каза тя пред медиите в петък вечерта.

Запитана за причината за фаталния инцидент, Александър заяви, че е „твърде рано да се спекулира“. „Ще се уверим, че ще бъде извършено цялостно разследване, за да се установи как е станал този сблъсък и да се гарантира, че ще бъдат извлечени поуки, за да не се допуска подобен инцидент никога повече“, каза Александър.

„Британските железници са едни от най-безопасните в света. Изключително необичайно е подобно нещо да се случи в мрежата“, добави тя.

Медицински хеликоптер беше изпратен като част от спешната помощ на мястото на сблъсъка, който е станал южно от Елстоу, близо до пътното кръстовище на пътищата A421 и A6. Кадри от въздуха след инцидента показват двата повредени влака, като повечето вагони са на релсите, но поне един е изхвърлен встрани.

Двата участвали влака са били композицията на EMR от Корби до Лондон „Сейнт Панкрас“, тръгнала в 16:40 ч., и влакът от Нотингам за Лондон „Сейнт Панкрас“ в 15:50 ч., уточни говорител на EMR.

Тереза Итабор от Уелингбъро, Нортхамптъншър, разказа пред BBC, че се е качила на влака в 16:57 ч. от Уелингбъро и е пътувала към столицата, за да празнува рождения си ден. „Тъкмо бяхме потеглили от гара Бедфорд и се чу огромен тътен... Не знаех какво става. Главата ми се удари в седалката пред мен. Отворих очи и тогава видях хора на пода и кръв навсякъде“, каза тя.

Говорител на Националния съюз на железопътните, морските и транспортните работници заяви: „Дълбоко сме обезпокоени от съобщенията за сблъсък на влакове между Бедфорд и Лутън и сериозните наранявания, получени от служителите във влака и пътниците. Мислите на целия съюз са със засегнатите и продължаваме да следим ситуацията“.

От EMR съветват пътниците да използват алтернативни маршрути за пътуванията си до и от Лондон „Сейнт Панкрас“ до края на деня в събота, 20 юни. Билетите могат да се използват без допълнително заплащане по алтернативните маршрути, съобщиха от EMR и добавиха, че останалите железопътни оператори са информирани за нарушенията в пътуванията.