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Кръв, дим и писъци: Пътници от жп катастрофата в Англия разказват за ужаса

Машинист на влак загина, а 89 души бяха ранени, след като два влака се сблъскаха в района на Бедфорд. Единадесет души са получили изключително тежки наранявания, 22-ма са сериозно ранени

Надежда Неменски Надежда Неменски

20 юни 2026, 07:39
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М ашинист на влак загина, а 89 души бяха ранени, след като два влака се сблъскаха в района на Бедфорд, а полицията обяви извънредна ситуация (мащабен инцидент).

Единадесет души са получили изключително тежки наранявания, 22-ма са сериозно ранени, а други 56 са с леки наранявания, съобщиха от Службата за бърза помощ на Източна Англия, цитирана от Би Би Си (BBC).

Катастрофата е станала между две композиции на „East Midlands Railway“ (EMR), пътуващи на юг към лондонската гара „Сейнт Панкрас“ в петък следобед. Причината за инцидента все още се разследва.

Два влака се сблъскаха в Англия. Свидетел: Чувствах се сякаш е избухнала бомба

Генералният секретар на синдиката RMT Еди Демпси заяви, че съюзът е „съкрушен от новината, че машинист и бивш представител на RMT е загинал трагично“ при катастрофата.

В изявление на Британската транспортна полиция (BTP) се казва, че е обявена извънредна ситуация след сблъсъка, който е станал около 17:15 ч. местно време. „Трагично е, че на място е констатирана смъртта на един човек. Той е машинистът на единия от участвалите влакове, а семейството му вече е уведомено“, се казва в изявлението.

Услугите на „East Midlands Railway“ до и от гара „Сейнт Панкрас“ в Лондон бяха спрени за останалата част от петък вечерта, като се очаква нарушенията в графика да продължат и в събота. 

Пътникът д-р Питър Нап сподели пред BBC, че е пътувал в „предния вагон на влака, който се е блъснал в другата композиция“. „Когато станах, видях разхвърляни седалки навсякъде. Чувството беше сякаш съм преживял експлозия на бомба. Когато се изправих, видях окървавените лица на хората, краката на някои изглеждаха счупени, а навсякъде имаше дим“, разказва той. Нап допълни, че полицията записва данните на пътниците, докато някои от тях биват откарвани в болница. „Някои хора плюеха кръв“, каза той. 

Снимки от мястото на сблъсъка показват, че поне един вагон е излязъл от релсите. 

Шола Мене, друг пътник в един от влаковете, разказа, че е чула „силен гръм“, и добави: „Хората излетяха от местата си, седалките се изтръгваха, а един човек просто прелетя и удари съпруга ми в лицето. Имаше много кръв. Много хора бяха с наранявания по лицата“. След сблъсъка е имало голямо объркване относно случилото се, допълни Мене.

Министърът на транспорта Хайди Александър заяви, че е „дълбоко обезпокоена“ от новината за сблъсъка и смъртта на единия човек. „Мислите ми са с всички засегнати, особено с хората, които са ранени, техните приятели и семейства“, каза тя пред медиите в петък вечерта.

Запитана за причината за фаталния инцидент, Александър заяви, че е „твърде рано да се спекулира“. „Ще се уверим, че ще бъде извършено цялостно разследване, за да се установи как е станал този сблъсък и да се гарантира, че ще бъдат извлечени поуки, за да не се допуска подобен инцидент никога повече“, каза Александър.

„Британските железници са едни от най-безопасните в света. Изключително необичайно е подобно нещо да се случи в мрежата“, добави тя. 

Медицински хеликоптер беше изпратен като част от спешната помощ на мястото на сблъсъка, който е станал южно от Елстоу, близо до пътното кръстовище на пътищата A421 и A6. Кадри от въздуха след инцидента показват двата повредени влака, като повечето вагони са на релсите, но поне един е изхвърлен встрани.

Двата участвали влака са били композицията на EMR от Корби до Лондон „Сейнт Панкрас“, тръгнала в 16:40 ч., и влакът от Нотингам за Лондон „Сейнт Панкрас“ в 15:50 ч., уточни говорител на EMR.

Тереза Итабор от Уелингбъро, Нортхамптъншър, разказа пред BBC, че се е качила на влака в 16:57 ч. от Уелингбъро и е пътувала към столицата, за да празнува рождения си ден. „Тъкмо бяхме потеглили от гара Бедфорд и се чу огромен тътен... Не знаех какво става. Главата ми се удари в седалката пред мен. Отворих очи и тогава видях хора на пода и кръв навсякъде“, каза тя.

Говорител на Националния съюз на железопътните, морските и транспортните работници заяви: „Дълбоко сме обезпокоени от съобщенията за сблъсък на влакове между Бедфорд и Лутън и сериозните наранявания, получени от служителите във влака и пътниците. Мислите на целия съюз са със засегнатите и продължаваме да следим ситуацията“.

От EMR съветват пътниците да използват алтернативни маршрути за пътуванията си до и от Лондон „Сейнт Панкрас“ до края на деня в събота, 20 юни. Билетите могат да се използват без допълнително заплащане по алтернативните маршрути, съобщиха от EMR и добавиха, че останалите железопътни оператори са информирани за нарушенията в пътуванията.

Редактор: Надежда Неменски
Източник: BBC    
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