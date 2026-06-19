Два влака се сблъскаха северно от Лондон, много пострадали

Б ританската транспортна полиция съобщи, че реагира на сигнали за „сблъсък“ на влакове северно от Лондон. Други служби за спешна помощ заявиха, че са на мястото на инцидента, а британските медии съобщават за над 50 пострадали.
Повече от 30 линейки са се отзовали след катастрофата. Това включва най-малко пет въздушни линейки. Спешните екипи са били предупредени да се подготвят за жертви.
Смята се, че единият пътнически влак е спрял поради повреда в системата за безопасност. Вторият пътнически влак след това се е сблъскал с последния вагон.
Свидетели съобщават, че при удара хората буквално са излетели от седалките си, като има много пострадали с наранявания по главите.
„Чувствах се сякаш е избухнала бомба“, каза пред Би Би Си свидетел, който е бил в предния вагон на един от влаковете. Той разказа, че е видял „окървавени лица“, хора с изглежда счупени крайници и „дим навсякъде“.
„Реагираме на сигнали за сблъсък с участието на два влака в района на Бедфорд“, написа транспортната полиция в X.
We're responding to reports of a collision involving two trains in the Bedford area.— British Transport Police (@BTP) June 19, 2026
We'll share more information as soon as possible.
Спешни служби, включително пожарникари и полицаи, са на мястото на инцидента, южно от Бедфорд. Железопътният оператор заяви, че всички линии между Лутън и Бедфорд в момента са блокирани поради „проблем, който се разследва“.
Пътниците в други влакове, спрели наблизо, са били уведомени да останат на местата си, докато инцидентът се отстранява.
Очаква се прекъсване на услугите в района, докато аварийните екипи реагират и се оценява състоянието на железопътната линия.
Влаковете няма да могат да влизат и излизат от лондонската гара „Сейнт Панкрас“ до края на вечерта.
WATCH: Footage from Bedford, England after 2 trains collide pic.twitter.com/BmfMORBob5— Rapid Report (@RapidReport2025) June 19, 2026