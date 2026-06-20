Гордост: Христо Илиев спечели титлата в спринта на 100 метра на Балканското първенство

Н ационалният рекордьор на България в спринта на 60 метра в зала Христо Илиев спечели титлата на 100 метра при мъжете на Балканиадата по лека атлетика в гръцкия град Волос. Илиев, който по-рано днес беше най-бърз на полуфиналите, записа време от 10.25 секунди (+1.3 м/сек), предаде специалният кореспондент на БТА Ива Кръстева.

Преди седмица в Атина той измина дистанцията за 10.05 секунди, което е най-бързото бягане на българин на тази дистанция. Вятърът в гръцката столица бе малко над допустимите 2 м/сек. Рекордът на България в дисциплината е 10.13 сек на Петър Петров от 1980 година. Втори на 100 метра се нареди Панайотис Лаганис (Гърция) с 10.42 секунди, а трети е Ертан Йозкан (Турция) с 10.46.

Това е втори медал за България от състезанието след бронза на Тихомир Иванов в скока на височина. Националът взе бронз, след като записа 2.12 метра от втория опит. Преди това той скочи 2.08 от първия път, след което направи три фаула на 2.16.

При жените на 100 метра Радина Величкова е осма на финала с 11.61 секунди, а победителка стана Магдалена Линднер (Австрия) с 11.40 секунди.