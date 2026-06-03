Украйна вече не оцелява, а се бие за победа

Д ългосрочните тенденции във войната се промениха в полза на Украйна благодарение на избора на украинските военни на изкуствения интелект и роботиката. За това пише американското издание Defense One.

В статията се отбелязва, че все по-голям брой европейски политици и анализатори заявяват това, което преди четири години беше немислимо: Украйна не просто оцелява в изтощителната война с Русия, а в определен смисъл надделява и, може би, дори се движи към победа, предава "Фокус".

Това все още не се отразява в заглавията на новините – например, за вълната от руски дронове и ракети, която се изсипа върху Украйна миналата седмица, но е видимо в детайлите, като например факта, че около 90 процента от руските ракети и дронове са били прехванати.

Украйна превзе руска позиция само с роботи, без войници

По време на войната Украйна е разработила дронове и наземни роботи, които могат да удържат територия и дори да я отвоюват. Някои от тях се управляват дистанционно от хора, като например роботи за доставки до предните линии и превозни средства за медицинска евакуация. Но все повече от тях се управляват от изкуствен интелект.

Като пример Defense One посочва модула TFL-1, който позволява на еднократно използваемия дрон да функционира автономно, след като човек е избрал целта му. Това намалява уязвимостта му към радиопречки и други средства за отбрана. Производителят му, украинската компания The Fourth Law, твърди, че TFL-1 увеличава четирикратно вероятността дронът да порази целта.

Освен това, украинските бойци преди повече от година започнаха да разработват концепции за пехотни операции с широко използване на роботи, като например съвместни атаки на въздушно-десантни и наземни системи.

Украинските ударни дронове, повече от всеки друг фактор, са помогнали да се неутрализира ключовото предимство на Русия: голям брой млади мъже, които се намират в затруднено икономическо положение, и тяхната готовност да не се съобразяват с цената на собствения си живот.

Способността на Украйна да нанася удари в дълбочина на територията на Русия е променила ситуацията и в други аспекти. Нефтената инфраструктура, разположена на руска територия, вече не е в безопасност, което дава на Киев лостове за влияние върху експортните приходи на Москва, независимо от това как Белият дом ще реши въпроса за санкциите срещу Москва.

Руснаците се оплакват от украинската "Баба Яга"

Все пак украински държавни служители и други наблюдатели изразяват загриженост относно преждевременното усещане за победа сред чуждестранните поддръжници на Украйна, тъй като Киев продължава да зависи от външната помощ и вноса на оръжия.

Русия "изпада в паника" от последните атаки с украински дронове, включително тези, които засегнаха Санкт Петербург, заяви пред Франс прес върховният представител на Европейския съюз по въпросите на външната политика Кая Калас.

"Това ясно показва паниката на руската страна и обяснява защо те засилват терористичните атаки - те не знаят какво да правят в такава ситуация", каза тя.

Украински дронове удариха енергийни и военни обекти в Санкт Петербург днес сутринта, в деня на откриването на традиционния международен икономически форум в града, на който се очакват представители от над сто държави, включително и САЩ.

Кремъл обеща "систематични отговори" на украинските удари. Но Русия "губи пари, хора" и затова "засилва атаките си срещу украински цивилни", посочи Калас.

Последните прекъсвания на интернет в Русия също имат за цел да попречат на населението да разбере какво се случва, защото това "очевидно би повдигнало много сериозни въпроси към Путин и неговия режим", добави Калас.

Според нея руският президент е избрал "да засили терора, за да всява страх, защото е в слаба позиция на бойното поле".

"Не сме видели от руската страна никакво реално желание за преговори: те излагат максималистични искания, но не са направили нито една отстъпка, нито дори най-малката крачка назад", подчерта Калас. Според нея е важно да продължи засилването на натиска върху Русия, с цел да бъде "подтикната да разговаря с украинците".

Европейският съюз обсъжда 21-ия си пакет от санкции срещу Москва от началото на пълномащабното руско нашествие през февруари 2022 г., които целят да попречат на руската страна да набира средства за финансиране на военните си действия.