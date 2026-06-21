Свят

Смъртоносна жега в Гранд Каньон: Трима туристи загинаха, температурите скачат над 43 градуса

Властите предупредиха за екстремни горещини и призоваха посетителите да избягват преходи в най-опасните часове на деня

Василена Василева Василена Василева

21 юни 2026, 07:22
Смъртоносна жега в Гранд Каньон: Трима туристи загинаха, температурите скачат над 43 градуса
Източник: iStock Photos

П осетителите на Националния парк „Гранд Каньон“ са предупредени за опасно високи температури в началото на следващата седмица, след като през последните дни жегата отне живота на трима туристи, съобщи "Асошиейтед прес".

Регистрираха най-горещото лято на най-горещото място на Земята

Националната метеорологична служба издаде предупреждение за екстремни горещини за понеделник и вторник. В района на „Фантом Ранч“, разположен на дъното на каньона, температурите се очаква да достигнат или дори да надхвърлят 43 градуса по Целзий.

От Службата за националните паркове призоваха посетителите да избягват преходи през най-горещите часове на деня заради нарастващия брой случаи на топлинен удар и други здравословни проблеми, причинени от високите температури.

Големи горски пожари в западната част на САЩ, евакуация

На 16 юни двама туристи на 67 и 68 години бяха открити мъртви по пътеката „Норт Кайбаб“ – един от най-трудните маршрути в парка. По предварителни данни смъртта им е свързана с последствия от горещините.

Само няколко дни по-рано, на 12 юни, 72-годишен турист е починал по пътеката „Саут Кайбаб“, след като е получил тежко неразположение вследствие на високите температури.

Най-горещото място на Земята счупи нов рекорд

Метеоролозите предупреждават, че условията в каньона често подвеждат посетителите. Температурите по ръба на Гранд Каньон обикновено са с между 11 и 14 градуса по-ниски в сравнение с тези на дъното, което създава фалшиво усещане за по-благоприятни условия.

„На дъното на Гранд Каньон просто е много горещо“, коментира метеорологът Джъстин Джондроу от Националната метеорологична служба във Флагстаф. По думите му районът навлиза в най-горещия период от годината преди началото на летния мусонен сезон.

Междувременно горският пожар „Покет“, който бушува край каньона Оук Крийк на около 145 километра южно от Гранд Каньон, наложи евакуацията на жители и посетители. Огънят вече е обхванал близо 300 акра стръмен и труднодостъпен терен северно от Седона.

В гасенето участват федерални и местни служби, които се опитват да предотвратят разпространението на пожара към населени места и популярни туристически райони.

Заради опасността Националната гора „Коконино“ временно затвори къмпинги, места за пикник и начални точки на туристически маршрути в района. Част от близък щатски път също остава затворена.

Според властите продължителното горещо и сухо време, съчетано с ниска влажност на въздуха, значително увеличава риска от възникване и бързо разпространение на горски пожари в западните части на САЩ.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА/Бойчо Попов    
Гранд Каньон екстремни горещини туристи топлинен удар Национален парк високи температури горски пожари метеорологична служба безопасност САЩ
Последвайте ни
Издирват млада жена, изчезнала в Пирин

Издирват млада жена, изчезнала в Пирин

21 юни: Рицарят на горящото небе – капитан Неделчо Бончев

21 юни: Рицарят на горящото небе – капитан Неделчо Бончев

Какво е състоянието на тримата работници на АПИ, пометени от кола край Ботевград

Какво е състоянието на тримата работници на АПИ, пометени от кола край Ботевград

Нула захар, повече проблеми? Учени направиха неочаквано откритие

Нула захар, повече проблеми? Учени направиха неочаквано откритие

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Електрическият X5 на BMW разчита на колосална батерия

Електрическият X5 на BMW разчита на колосална батерия

carmarket.bg
Диетата на най-богатия: Какво закусва Илон Мъск и защо диетолозите го подкрепят
Ексклузивно

Диетата на най-богатия: Какво закусва Илон Мъск и защо диетолозите го подкрепят

Преди 4 дни
17 юни: Нощта на вампира - как Дракула опита да убие Мехмед II край Търговище
Ексклузивно

17 юни: Нощта на вампира - как Дракула опита да убие Мехмед II край Търговище

Преди 4 дни
<p>Градушка опустоши посевите в община Неделино</p>
Ексклузивно

Градушка опустоши посевите в община Неделино

Преди 4 дни
<p>Самолет се разби на магистрала в Тексас, има загинал</p>
Ексклузивно

Самолет се разби на магистрала в Тексас, има загинал

Преди 4 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Извънредно положение в Лос Анджелис заради голям пожар

Извънредно положение в Лос Анджелис заради голям пожар

Свят Преди 1 час

Огънят е пламнал в частен хладилен склад

Марс

Мистерията „Марс“ се задълбочава: Ново откритие в метеорит обърка учените

Любопитно Преди 1 час

Разчупването на метеорит, паднал на Земята от Марс, донесе неочаквано съкровище. Хвърлени дълбоко в скален фрагмент, учените откриха няколко зрънца гранат – минерал, който никога досега не е бил откриван в марсиански проби

Лятото започва горещо, но времето готви обрат: Кога идват бурите

Лятото започва горещо, но времето готви обрат: Кога идват бурите

България Преди 1 час

Астрономическото лято настъпва в неделя точно в 11:24 часа с перфектно слънчево време и температури до 33 градуса. Идилията по плажовете и в планините обаче ще бъде кратка. Още от понеделник синоптиците предупреждават за сериозен обрат в част от страната

,

Гордост: Христо Илиев спечели титлата в спринта на 100 метра на Балканското първенство

България Преди 10 часа

Националният ни спринтьор Христо Илиев триумфира в кралската дисциплина на 100 метра с време от 10.25 секунди, а Тихомир Иванов завоюва бронзовото отличие в скока на височина

,

Обявиха червени и оранжеви кодове за опасни горещини във Франция

Свят Преди 10 часа

Според френските метеоролози се очаква жегата да се задържи трайно в страната

НАСА тества ERNEST: Новият суперроувър с изкуствен интелект, който ще „ходи“ по Марс и Луната

НАСА тества ERNEST: Новият суперроувър с изкуствен интелект, който ще „ходи“ по Марс и Луната

Любопитно Преди 10 часа

Прототипът на JPL се обучава чрез изкуствен интелект и притежава уникално окачване, което му позволява да преминава през рохкава почва, скали и препятствия, непосилни за Curiosity и Perseverance

Сто британски депутати искат оставката на Киър Стармър

Сто британски депутати искат оставката на Киър Стармър

Свят Преди 11 часа

Премиерът многократно е заявявал, че ще се противопостави на всяко предизвикателство към лидерството му и настоява, че няма да „се оттегли“

,

Тръмп официално представи самолета за $400 милиона, който му подариха от Катар

Любопитно Преди 11 часа

Самолетът е боядисан в бяло, червено, тъмно синьо и златно и се различава от всички президентски самолети от времето на Джон Кенеди до сега

Зеленски предупреди за предстоящ масиран руски удар срещу Украйна

Зеленски предупреди за предстоящ масиран руски удар срещу Украйна

Свят Преди 11 часа

Шофьор блъсна трима работници на АПИ при ремонтни дейности край Ботевград

Шофьор блъсна трима работници на АПИ при ремонтни дейности край Ботевград

България Преди 12 часа

Пострадалите са транспортирани в болница

,

Вулканично изригване в Индонезия рани тежко миньор

Свят Преди 12 часа

Изригването е продължило около четири минути

От Бруклин до Мондиала: Невероятната съдба на Фоларин Балогун

От Бруклин до Мондиала: Невероятната съдба на Фоларин Балогун

Любопитно Преди 12 часа

Майката на Фоларин Балогун не е допусната в самолета през 2001 г. заради напреднала бременност. Днес нападателят пише история със САЩ на Световното. Междувременно ФИФА показа първия в историята червен картон за расизъм

,

Кървава драма в Русия: Жена е убита, а петима са ранени при нападение с нож в мол в Краснодар

Свят Преди 13 часа

Атаката е извършена от 19-годишен мигрант, който не е познат на органите на реда

о

Исторически спор обтегна отношенията между Полша и Украйна

Свят Преди 14 часа

Украински министри и дипломати се отказват от полските си отличия след решението Варшава да отнеме най-високия орден на Зеленски

Съдът отне паспорта на съпругата на Педро Санчес и ѝ забрани да напуска Испания

Съдът отне паспорта на съпругата на Педро Санчес и ѝ забрани да напуска Испания

Свят Преди 14 часа

Бегоня Гомес остана без паспорт и ще трябва да се явява в съда два пъти в месеца. Крайнодесни организации настояват за поне 24 години затвор по обвинения в присвояване на обществени средства

След труден път към майчинството: Ан Хатауей чака трето дете

След труден път към майчинството: Ан Хатауей чака трето дете

Любопитно Преди 14 часа

Звездата от „Дяволът носи Прада“ трогна мрежата с мило видео. На 43 години носителката на „Оскар“ очаква третото си дете от своя съпруг Адам Шулман, с когото вече имат двама синове

Всичко от днес

От мрежата

10 породи кучета, които обичат водата, калта и забавленията на открито

dogsandcats.bg

9 причини защо кучето ви обича да дъвче камъни

dogsandcats.bg
1

Смениха емблематичната табела на Смолян

sinoptik.bg
1

Как изглеждат изворите на Тъмната река

sinoptik.bg

Кой празнува имен ден днес? Историята на един светец и имената, които черпят

Edna.bg

Дневен хороскоп за 21 юни, неделя

Edna.bg

Мароканска магия! Сайбари спечели Гол на деня

Gong.bg

Ден 10: Германия има нов герой, Кюрасао твори история

Gong.bg

В болница остават и тримата работници на АПИ, пометени от кола край Ботевград, един е с опасност за живота

Nova.bg

Юнски жеги в най-дългия ден от годината: Какво ще е времето след началото на астрономическото лято

Nova.bg