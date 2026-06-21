Смъртоносна жега в Гранд Каньон: Трима туристи загинаха, температурите скачат над 43 градуса

П осетителите на Националния парк „Гранд Каньон“ са предупредени за опасно високи температури в началото на следващата седмица, след като през последните дни жегата отне живота на трима туристи, съобщи "Асошиейтед прес".

Регистрираха най-горещото лято на най-горещото място на Земята

Националната метеорологична служба издаде предупреждение за екстремни горещини за понеделник и вторник. В района на „Фантом Ранч“, разположен на дъното на каньона, температурите се очаква да достигнат или дори да надхвърлят 43 градуса по Целзий.

От Службата за националните паркове призоваха посетителите да избягват преходи през най-горещите часове на деня заради нарастващия брой случаи на топлинен удар и други здравословни проблеми, причинени от високите температури.

Големи горски пожари в западната част на САЩ, евакуация

На 16 юни двама туристи на 67 и 68 години бяха открити мъртви по пътеката „Норт Кайбаб“ – един от най-трудните маршрути в парка. По предварителни данни смъртта им е свързана с последствия от горещините.

Само няколко дни по-рано, на 12 юни, 72-годишен турист е починал по пътеката „Саут Кайбаб“, след като е получил тежко неразположение вследствие на високите температури.

Най-горещото място на Земята счупи нов рекорд

Метеоролозите предупреждават, че условията в каньона често подвеждат посетителите. Температурите по ръба на Гранд Каньон обикновено са с между 11 и 14 градуса по-ниски в сравнение с тези на дъното, което създава фалшиво усещане за по-благоприятни условия.

„На дъното на Гранд Каньон просто е много горещо“, коментира метеорологът Джъстин Джондроу от Националната метеорологична служба във Флагстаф. По думите му районът навлиза в най-горещия период от годината преди началото на летния мусонен сезон.

Междувременно горският пожар „Покет“, който бушува край каньона Оук Крийк на около 145 километра южно от Гранд Каньон, наложи евакуацията на жители и посетители. Огънят вече е обхванал близо 300 акра стръмен и труднодостъпен терен северно от Седона.

В гасенето участват федерални и местни служби, които се опитват да предотвратят разпространението на пожара към населени места и популярни туристически райони.

Заради опасността Националната гора „Коконино“ временно затвори къмпинги, места за пикник и начални точки на туристически маршрути в района. Част от близък щатски път също остава затворена.

Според властите продължителното горещо и сухо време, съчетано с ниска влажност на въздуха, значително увеличава риска от възникване и бързо разпространение на горски пожари в западните части на САЩ.