Балотаж в село Бата: Избират нов кмет след отстраняването на Георги Георгиев

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Ж ителите на поморийското село Бата днес избират нов кмет на втори тур на частичните местни избори. Вотът се провежда след предсрочното прекратяване на мандата на досегашния кмет Георги Георгиев, който беше отстранен от длъжност след влязла в сила присъда по дело за купуване на гласове.

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Изборният ден започна нормално, като към ранните часове на деня избирателната активност остава сравнително ниска. Очаква се интересът към вота да се засили в следобедните часове, предава NOVA.

До провеждането на частичните избори се стигна, след като в края на миналата година Върховният касационен съд окончателно потвърди присъдата срещу Георги Георгиев. През февруари тази година Общинската избирателна комисия прекрати правомощията му като кмет на Бата в съответствие с разпоредбите на Изборния кодекс и Закона за местното самоуправление и местната администрация.

Трима кандидати се включиха в надпреварата

На първия тур за кметския пост се кандидатираха трима души – един мъж и две жени. Сред претендентите бяха дъщерята на отстранения кмет Георги Георгиев – Златина Петрова, както и дългогодишната секретарка в кметството.

До балотажа достигнаха Валентин Петров, издигнат от коалиция „БСП – Обединена левица“, и независимият кандидат Златина Петрова.

Така жителите на Бата днес трябва да направят окончателния си избор между двамата кандидати, след като нито един от тях не успя да събере необходимото мнозинство на първия тур.

Георги Георгиев не може да бъде кандидат, но участва в инициативния комитет

Макар законът да не позволява на осъденото лице да продължи да заема кметския пост, нормативната уредба не забранява участието му в инициативен комитет за издигане на независим кандидат.

Именно поради тази причина Георги Георгиев е част от инициативния комитет, подкрепящ кандидатурата на неговата дъщеря Златина Петрова.

Този факт предизвика обществен интерес по време на предизборната кампания, тъй като изборите се провеждат именно вследствие на съдебното решение срещу бившия кмет.

Защо се стигна до частичен вот

Частични местни избори се насрочват, когато мандатът на избран кмет бъде прекратен предсрочно поради оставка, смърт, несъвместимост, влязла в сила присъда или други основания, предвидени в закона.

В случая с Бата процедурата беше задействана след окончателното съдебно решение срещу Георги Георгиев по дело за купуване на гласове. След прекратяването на неговите правомощия президентът насрочи частични избори за избор на нов кмет до края на мандата.

Ниска избирателна активност и балотажи: Как преминаха частичните избори в страната

Вот и в други населени места

Освен в Бата, днес частични местни избори и балотажи се провеждат и в други населени места в страната, където кметските мандати са били прекратени предсрочно. Изборните секции ще останат отворени до 20:00 часа, а резултатите се очакват още тази вечер.

Победителят в Бата ще поеме управлението на селото до провеждането на редовните местни избори и ще трябва да довърши настоящия кметски мандат.