Извънредно положение в Лос Анджелис заради голям пожар

Л ос Анджелис обяви извънредно положение заради продължаващ пожар в частен хладилен склад. Инцидентът в квартал „Бойл Хайтс“ предизвиква сериозни опасения за качеството на въздуха и общественото здраве.

Неконтролируем горски пожар край Лос Анджелис, евакуират няколко града

Кметът на Лос Анджелис, Карен Бас, определи ситуацията като сериозен инцидент, изискващ координирани действия на множество служби. Обявяването на извънредно положение ще гарантира необходимите ресурси за справяне с кризата и достъп до средства за възстановяване съгласно Закона за помощ при бедствия на щата Калифорния. Градът и окръгът отвориха помещения за семейства, търсещи защита от дима, и работят денонощно за потушаване на пожара.

Лос Анджелис гори – евакуация и извънредно положение

Пожарът избухна в сряда, 17 юни, в склад за замразени храни с площ от около 46 400 квадратни метра. В него се съхраняват приблизително 85 милиона паунда замразени хранителни продукти. Пожарникарите се сблъскват със значителни затруднения заради горяща изолационна пяна, потенциално изтичане на амоняк и разтапящи се соларни панели. Видимостта вътре в сградата е нулева, което затруднява достъпа и преместването на палети.

Нарасна броят на жертвите от пожарите в Лос Анджелис

Първоначално жителите на квартал „Бойл Хайтс“ бяха инструктирани да останат по домовете си, да държат прозорците затворени и да избягват престой на открито. Службите за контрол на качеството на въздуха продължават да препоръчват на жителите в засегнатите райони да избягват физическа активност на открито. Общинският съветник Исабел Хурадо изрази тревога относно дългосрочните последици за здравето на хората, изложени на дим и несигурност.

Огнен ад: Опасност от нови разрушения и жертви в Лос Анджелис (ОБЗОР)

Началникът на противопожарната служба на Лос Анджелис, Хайме Мур, заяви, че екипите са овладели рисковете, свързани с опасните материали, и се справят с последствията от биологично замърсяване. Основен приоритет остава защитата на здравето на жителите и предотвратяването на евентуални екологични щети.