България

Издирват млада жена, изчезнала в Пирин

От събота следобед няма връзка с туристката, която е била придружавана от малко куче

Василена Василева Василена Василева

21 юни 2026, 07:57
Издирват млада жена, изчезнала в Пирин
Източник: iStock Photos/Getty Images

М лада жена е в неизвестност в Пирин, след като е предприела преход в района на най-високия връх в планината. За случая съобщават нейни близки в социалните мрежи, които призовават за помощ и информация от хора, били в района през съботния ден.

Жена пострада под връх Вихрен

По публикуваните данни туристката е тръгнала в събота сутринта от заслон „Кончето“ в посока връх Вихрен. Последният контакт с нея е бил около 15:00 часа, след което връзката е прекъснала и оттогава местонахождението ѝ остава неизвестно.

Жената е била придружавана от малкото си куче по време на прехода.

„Здравейте, някой да е виждал тази жена? Днес сутринта е тръгнала от заслон „Кончето“ посока Вихрен и от 15 часа няма връзка с нея“, гласи публикация, разпространена в социалните мрежи.

Към момента няма официална информация за причините за изчезването ѝ, както и за мащаба на предприетите издирвателни действия. Близки и познати на жената продължават да търсят информация за евентуалното ѝ местонахождение.

Районът е сред най-предизвикателните в Пирин

Маршрутът между заслон „Кончето“ и връх Вихрен е сред най-популярните, но и сред най-предизвикателните високопланински преходи в България. Той преминава през билни участъци с голяма надморска височина и на места изисква добра физическа подготовка, подходяща екипировка и внимание при придвижване.

Заслон „Кончето“ се намира на около 2760 метра надморска височина и служи като отправна точка за преходи по едноименния тесен скален ръб, който е сред най-емблематичните и трудни участъци в Пирин. Връх Вихрен, висок 2914 метра, е най-високият връх в планината и вторият по височина на Балканския полуостров след Мусала.

Планинските спасители нееднократно са предупреждавали, че дори през летния сезон условията във високите части на Пирин могат да се променят рязко. Намалената видимост, силният вятър, внезапните гръмотевични бури и трудният терен често създават риск за туристите.

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Призив за повишено внимание в планината

Специалистите напомнят, че преди предприемането на високопланински преход е важно маршрутът да бъде предварително планиран, а близки хора да бъдат информирани за посоката на движение и очакваното време за завръщане. Препоръчително е туристите да носят зареден телефон, външна батерия, достатъчно вода и подходяща екипировка за бързо променящите се условия в планината.

Очаква се през следващите часове да има повече информация за развитието на случая и за евентуалните издирвателни действия в района на Пирин.

Редактор: Василена Василева
Източник: 24 Часа    
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