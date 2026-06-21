Честито лято! България посреща най-дългия ден в годината

С настъпването на лятното слънцестоене на 21 юни 2026 г. в 05:24 ч. българско време започва астрономическото лято. Това е моментът, в който Слънцето достига най-северната си точка спрямо небесния екватор, а денят е най-дълъг, а нощта - най-къса за годината в Северното полукълбо, включително България.

Точният момент на началото на лятото

Според астрономическите изчисления астрономическото лято през 2026 г. започва на 21 юни в 05:24 часа българско време (EEST). Това съответства на 02:24 часа по Гринуич (UTC).

В този момент Слънцето достига т.нар. лятно слънцестоене - ключов момент в движението на Земята около Слънцето, който бележи официалното начало на най-топлия сезон.

Източник: iStock/Getty Images

Какво представлява лятното слънцестоене

Лятното слънцестоене е астрономическо явление, което се случва веднъж годишно, когато оста на Земята е максимално наклонена към Слънцето за Северното полукълбо.

Това води до няколко характерни ефекта:

Слънцето изгрява най-рано и залязва най-късно за годината; Продължителността на деня е максимална; Слънчевите лъчи падат под най-висок ъгъл спрямо повърхността в Северното полукълбо; Започва постепенен, макар и почти незабележим, „обрат“ към по-кратки дни.

След този момент денят започва бавно да намалява, макар че топлото време в България обикновено се задържа още месеци.

Източник: istock

Климатични особености на лятото в България

Астрономическото начало на лятото не съвпада напълно с метеорологичното усещане за сезоните. В България юни често вече носи типично летни температури.

Обичайните климатични характеристики включват:

средни дневни температури между 25 и 32°C в низините; по-хладно време в планинските райони с чести следобедни бури; повишена вероятност за горещи вълни през юли и август; дълги сухи периоди в източните и южните части на страната.

Географското положение на България - между умереноконтиненталната и средиземноморската климатична зона - прави лятото често динамично, с редуване на горещини и краткотрайни валежи.

Източник: iStock

Най-дългият ден - символика и възприятие

Лятното слънцестоене винаги е било свързано със символика за светлина, плодородие и ново начало. В България този момент се възприема не само като астрономическо събитие, но и като част от по-широкия културен и фолклорен календар.

В различни региони на страната се наблюдават обичаи, свързани със слънцето, водата и билките, които се вярва, че имат най-голяма сила именно около това време на годината.

Традиции и народни вярвания

В българския фолклор най-близкият празник до лятното слънцестоене е Еньовден, който се отбелязва на 24 юни.

Той е свързан с:

събиране на лечебни билки рано сутрин; вярването, че слънцето „играе“ при изгрев; ритуали за здраве и плодородие; силна символика на светлината и пречистването.

Еньовден традиционно се свързва с култа към слънцето и природните цикли, което го прави естествен културен „отглас“ на астрономическото лято.

Източник: unsplash.com

Любопитни факти за астрономическото лято

В деня на слънцестоенето Северният полюс е наклонен най-близо към Слънцето; В страни близо до Арктическия кръг Слънцето изобщо не залязва (т.нар. „бял ден“); В България най-дългият ден трае приблизително между 15 и 15,5 часа, в зависимост от географската ширина; Макар да е „началото на лятото“, най-горещите дни обикновено настъпват с няколкоседмично закъснение заради нагряването на земната повърхност и атмосферата.

Източник: IStock

Какво следва след 21 юни

След настъпването на лятното слънцестоене Слънцето започва бавно да се „оттегля“ на юг по небесната сфера. Денят постепенно намалява, но температурите в България обикновено продължават да се повишават до края на юли и началото на август.

Астрономическото лято ще продължи до есенното равноденствие през септември, когато денят и нощта отново ще се изравнят.