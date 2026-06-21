Честито лято! България посреща най-дългия ден в годината

С настъпването на лятното слънцестоене на 21 юни 2026 г. в 05:24 ч. българско време започва астрономическото лято. Това е моментът, в който Слънцето достига най-северната си точка спрямо небесния екватор, а денят е най-дълъг, а нощта - най-къса за годината в Северното полукълбо, включително България.
- Точният момент на началото на лятото
Според астрономическите изчисления астрономическото лято през 2026 г. започва на 21 юни в 05:24 часа българско време (EEST). Това съответства на 02:24 часа по Гринуич (UTC).
В този момент Слънцето достига т.нар. лятно слънцестоене - ключов момент в движението на Земята около Слънцето, който бележи официалното начало на най-топлия сезон.
- Какво представлява лятното слънцестоене
Лятното слънцестоене е астрономическо явление, което се случва веднъж годишно, когато оста на Земята е максимално наклонена към Слънцето за Северното полукълбо.
Това води до няколко характерни ефекта:
- Слънцето изгрява най-рано и залязва най-късно за годината;
- Продължителността на деня е максимална;
- Слънчевите лъчи падат под най-висок ъгъл спрямо повърхността в Северното полукълбо;
- Започва постепенен, макар и почти незабележим, „обрат“ към по-кратки дни.
След този момент денят започва бавно да намалява, макар че топлото време в България обикновено се задържа още месеци.
- Климатични особености на лятото в България
Астрономическото начало на лятото не съвпада напълно с метеорологичното усещане за сезоните. В България юни често вече носи типично летни температури.
Обичайните климатични характеристики включват:
- средни дневни температури между 25 и 32°C в низините;
- по-хладно време в планинските райони с чести следобедни бури;
- повишена вероятност за горещи вълни през юли и август;
- дълги сухи периоди в източните и южните части на страната.
Географското положение на България - между умереноконтиненталната и средиземноморската климатична зона - прави лятото често динамично, с редуване на горещини и краткотрайни валежи.
- Най-дългият ден - символика и възприятие
Лятното слънцестоене винаги е било свързано със символика за светлина, плодородие и ново начало. В България този момент се възприема не само като астрономическо събитие, но и като част от по-широкия културен и фолклорен календар.
В различни региони на страната се наблюдават обичаи, свързани със слънцето, водата и билките, които се вярва, че имат най-голяма сила именно около това време на годината.
- Традиции и народни вярвания
В българския фолклор най-близкият празник до лятното слънцестоене е Еньовден, който се отбелязва на 24 юни.
Той е свързан с:
- събиране на лечебни билки рано сутрин;
- вярването, че слънцето „играе“ при изгрев;
- ритуали за здраве и плодородие;
- силна символика на светлината и пречистването.
Еньовден традиционно се свързва с култа към слънцето и природните цикли, което го прави естествен културен „отглас“ на астрономическото лято.
- Любопитни факти за астрономическото лято
- В деня на слънцестоенето Северният полюс е наклонен най-близо към Слънцето;
- В страни близо до Арктическия кръг Слънцето изобщо не залязва (т.нар. „бял ден“);
- В България най-дългият ден трае приблизително между 15 и 15,5 часа, в зависимост от географската ширина;
- Макар да е „началото на лятото“, най-горещите дни обикновено настъпват с няколкоседмично закъснение заради нагряването на земната повърхност и атмосферата.
- Какво следва след 21 юни
След настъпването на лятното слънцестоене Слънцето започва бавно да се „оттегля“ на юг по небесната сфера. Денят постепенно намалява, но температурите в България обикновено продължават да се повишават до края на юли и началото на август.
Астрономическото лято ще продължи до есенното равноденствие през септември, когато денят и нощта отново ще се изравнят.