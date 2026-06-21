Огнен ад на Евия: Евакуираха населени места, стотици огнеборци се борят с голям пожар

Г олям горски пожар избухна на гръцкия остров Евия, принуждавайки властите да разпоредят евакуацията на две населени места. Десетки пожарникари, доброволци и авиационна техника участват в мащабна операция за овладяване на огнената стихия, съобщават Ройтерс и гръцкото издание „Катимерини“.

Wildfire erupts in southern Evia, populated areas ‘not threatened’ https://t.co/1kkuBI0fym — Kathimerini English Edition (@ekathimerini) June 20, 2026

По информация на гръцката пожарна служба на терен са мобилизирани 120 пожарникари и доброволци, които се опитват да ограничат разпространението на пламъците. В операцията участват още осем противопожарни самолета и шест хеликоптера, които извършват непрекъснати водни обливания над засегнатите райони.

Ситуацията остава изключително сложна заради силните северни ветрове, които непрекъснато променят посоката на пожара и създават нови огнища. Според пожарните служби поривите на вятъра значително затрудняват работата на екипите и увеличават риска огънят да достигне населени райони.

Евакуация заради опасността

Гръцките власти са изпратили спешни предупреждения до жителите на застрашените населени места чрез системата за ранно известяване 112, като са ги призовали незабавно да напуснат домовете си и да се насочат към безопасни райони.

Към момента няма информация за пострадали хора, но основната цел на спасителните екипи е да предотвратят навлизането на огъня в жилищни зони и туристически обекти.

Местните власти следят непрекъснато развитието на ситуацията, а на острова са изпратени допълнителни сили от различни части на страната.

Евия - остров, белязан от опустошителни пожари

Остров Евия, който е вторият по големина в Гърция след Крит, не за първи път се изправя пред подобно бедствие. През лятото на 2021 г. регионът беше засегнат от едни от най-разрушителните горски пожари в съвременната история на страната.

Тогава огнената стихия унищожи стотици хиляди декари гори, принуди хиляди хора да напуснат домовете си и нанесе сериозни щети на местната икономика, която разчита основно на туризма, земеделието и горското стопанство.

След онези пожари гръцките власти инвестираха значителни средства в системите за ранно предупреждение, противопожарната техника и обучението на доброволци, но климатичните условия продължават да създават сериозни предизвикателства.

Все по-голям риск от пожари в Южна Европа

Гърция е сред европейските държави, които всяко лято са изправени пред сериозна опасност от горски пожари. Продължителните горещи периоди, сушата и силните ветрове създават идеални условия за бързото разпространение на огъня.

Експерти предупреждават, че климатичните промени увеличават честотата и интензитета на подобни бедствия в целия Средиземноморски регион. През последните години мащабни пожари засегнаха не само Гърция, но и Турция, Италия, Испания и Португалия.

Заради повишения риск гръцките власти остават в готовност за нови евакуации, ако пожарът на Евия продължи да се разраства. Огнеборците работят денонощно, за да овладеят стихията преди тя да достигне нови населени райони.

Очаква се метеорологичните условия през следващите часове да бъдат решаващи за развитието на ситуацията на острова.