Свят

Обявиха червени и оранжеви кодове за опасни горещини във Франция

Според френските метеоролози се очаква жегата да се задържи трайно в страната

20 юни 2026, 22:38
Обявиха червени и оранжеви кодове за опасни горещини във Франция
Източник: iStock

З а 35 френски департамента има издаден за неделя червен код за особено опасни горещини, предаде Франс прес. За 45 департамента е издаден оранжев код.

Според френските метеоролози се очаква жегата да се задържи трайно в страната.

Над 53 милиона души живеят в департаментите с червен и оранжев код.

За утре се очакват 39-40 градуса в Югозападна Франция, в района на Париж и в Бургон.  На места се очакват дори 41 градуса по Целзий. Градусите могат да нараснат още повече в понеделник, допълват метеоролозите.

Утре Франция отбелязва с тържества Празника на музиката. Властите обаче наложиха забрана на консумацията на алкохол в департаментите с червен код заради опасните жеги.

Източник: БТА/Габриела Големанска    
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