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Тръмп официално представи самолета за $400 милиона, който му подариха от Катар

Самолетът е боядисан в бяло, червено, тъмно синьо и златно и се различава от всички президентски самолети от времето на Джон Кенеди до сега

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Д оналд Тръмп официално представи самолета, който му подариха от Катар, съобщава NOVA.

Свръхлуксозната машина е оценявана на над 400 милиона долара. В момента минава последни изпитания във военна база в Мериленд.

Самолетът е боядисан в бяло, червено, тъмно синьо и златно и се различава от всички президентски самолети от времето на Джон Кенеди до сега. От Катар уточняват, че подаръкът е направен „без допълнителни условия”, но Тръмп получи много критики както от опозицията, така от членове на Републиканската партия. Според тях става дума за конфликт на интереси и американският президент се поставя в положение на длъжник спрямо чужда страна.

 

Източник: NOVA    
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