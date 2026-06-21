Паника в Единбург: Петима ранени при серия нападения, разследват престъпление от омраза

Ш отландската полиция разследва серия от нападения срещу петима души в Единбург, които предизвикаха тревога сред местната мюсюлманска общност и доведоха до намесата на контратерористичните служби, съобщи "Асошиейтед прес".

36-годишен мъж е бил арестуван в събота вечерта, след като полицията е получила множество сигнали за нападения в западните и северните части на шотландската столица. Разследващите проверяват дали атаките са били мотивирани от религиозна омраза и дали жертвите са били избрани целенасочено.

По данни на полицията пострадалите са петима мъже на възраст между 22 и 39 години. Двама от тях са на 22 години, а останалите са на 24, 27 и 39 години. Всички са получили различни наранявания, но към момента няма опасност за живота им.

Организацията за ангажираност и развитие на мюсюлманите съобщи, че няколко от пострадалите са мюсюлмани. Според Шотландската асоциация на джамиите поне двама от ранените са били нападнати малко след като са напуснали местна джамия, което допълнително засилва опасенията за възможен религиозен мотив зад атаките.

Случаят е поет и от специализираното контратерористично звено, което работи съвместно с местната полиция за изясняване на всички обстоятелства около инцидентите.

Разпространени в социалните мрежи видеозаписи показват мъж без риза, който държи дълъг предмет и удря по вратата на ресторант в Единбург. На друг кадър, за който се предполага, че е заснет малко по-късно, същият мъж лежи на земята, обграден от полицаи, като крещи, че „защитава страната си“, преди да бъде задържан.

Bystanders captured the moment police arrested a machete-wielding man, believed responsible for a suspected anti-Muslim stabbing rampage in Edinburgh.



UK Prime Minister Keir Starmer has denounced the attacks as “absolutely appalling.” pic.twitter.com/VXnmXK8Pts — Al Jazeera English (@AJEnglish) June 21, 2026

Към момента властите не са потвърдили официално дали именно този човек е извършителят на всички нападения, но разследването продължава активно.

Случаят идва на фона на засилени опасения във Великобритания от нарастване на престъпленията от омраза срещу религиозни и етнически общности. През последните години британските служби нееднократно предупреждаваха за увеличаване на ислямофобските прояви, особено след периоди на политическо напрежение и ожесточени обществени дебати по теми като миграцията и националната сигурност.

От Мюсюлманския съвет на Великобритания заявиха, че общността е „основателно обезпокоена“ от случилото се в Единбург.

Според организацията насилието е „пряк резултат от политическа реторика, която демонизира цели общности и създава атмосфера на разделение и враждебност“.

Местните власти призоваха гражданите да запазят спокойствие и да съдействат на разследването, като предоставят информация или видеозаписи, които биха могли да помогнат за изясняването на случая.