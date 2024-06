У краинските власти са задържали 41 мъже в наборна възраст, укрити в камион със зърно, който пътувал към югозападната граница на Украйна с Румъния и Молдова, предаде ДПА.

Превозното средство било проверено през нощта близо до село Новосилске, съобщи граничната полиция. Населеното място е само на няколко километра от границата с двете страни.

Срещу задържаните мъже са започнали следствени действия за опит за незаконно пресичане на границата. Задържаните са от 12 украински области и са на възраст между 18 и 60 години, което ги прави годни за наборна служба в армията и участие в отблъскването на продължаващото руско нашествие в Украйна.

Those 13 unlucky Ukrainian men arrested while trying to cross the border to avoid mobilization.

Ukraine has become a huge prison, and the West keeps mum.

