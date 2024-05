В Украйна влезе в сила спорният закон за мобилизацията

В Украйна днес влезе в сила оспорваният закон за мобилизацията, предаде Асошиейтед прес.

Агенцията отбелязва, че това става в момент, когато Киев се опитва да увеличи числеността на украинските военнослужещи, след като Русия започна нова офанзива, която според анализатори може да приближи руските сили към втория по големина град в Украйна.

Such forced mobilization will become much more common since the law on forced mobilization of Ukrainians in Ukraine and abroad comes into force today. This video from Kharkiv was posted on various Telegram channels today. pic.twitter.com/3K9xM6UhJz