Две масови стрелби в Южна Африка, загинаха 17 души

Ю жноафриканската полиция разследва убийствата на 17 души при две отделни стрелби в неделя вечерта.

Осем мъже бяха смъртоносно простреляни в микробус в провинция Квазулу-Натал. Полицията обяви смъртта им, когато пристигна на мястото. Часове по-късно девет души бяха открити застреляни в барака в западна Претория.

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Полицията твърди, че двата инцидента не са свързани. Мотивът за стрелбата все още не е установен.

Южна Африка се бори да овладее насилствените престъпления, включително убийствата, свързани с банди. Страната има едно от най-високите нива на убийства в света.

Полицията съобщава, че е реагирала на сигнали за стрелба край град Питермарицбург в Квазулу-Натал и е открила бял седемместен автомобил, надупчен от куршуми. Вътре имаше осем мъже с множество огнестрелни рани.

„Не е установено как се е случил инцидентът и полицията събира доказателства, за да определи евентуалния мотив за убийствата и самоличността на заподозрените“, заяви говорителят на полицията Робърт Нетшиунда.

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Полицията е започнала издирване на заподозрените.

При отделен инцидент в селището Джефсвил в Атъриджвил, западно от Претория, полицията откри телата на шест мъже и три жени.

Смята се, че са били убити в барака с четири стаи между 22:00 и 23:00 часа в неделя. Телата били разпръснати из стаите, като няколко гилзи са открити извън бараката.

Членовете на общността първоначално объркали изстрелите с гръмотевици и светкавици. Това не е първата масова стрелба в района. През януари петима мъже бяха застреляни пред местен магазин посред бял ден.

Незаконните огнестрелни оръжия са широко разпространени в Южна Африка, където насилието с оръжие остава постоянен проблем, като все по-често се наблюдават масови стрелби.