Свят

Почина футболната легенда Дино Сани

Роденият през 1932 г. Сани беше най-възрастният жив световен шампион по футбол на планетата

Николай Киров Николай Киров

16 ноември 2026, 19:01
Почина футболната легенда Дино Сани
Източник: iStock

С ветовният шампион с Бразилия от Мондиал 1958 - Дино Сани, си е отишъл от този свят вчера на 94-годишна възраст.

Роденият през 1932 г. Сани беше най-възрастният жив световен шампион по футбол на планетата. Новината за кончината му обявиха от Бразилската футболна конфедерация. Все още не е ясно каква е причината за смъртта.

Той е част от първия шампионски отбор на Бразилия на световни първенства. Сани играе в Швеция редом до Пеле, Гаринча и Диди, като взима участие в първите два мача на Мондиала - срещу Австрия (3:0) и Англия (0:0), преди травма да го принуди да се оттегли от състава на Селесао за сметка на Зито.

Дино Сани е и шампион на Серия А с Милан през сезон 1961/62 и европейски клубен шампион с "росонерите" през 1963 г. - първият от седемте триумфа на Милан в турнира за Купа на европейските шампиони.

Редактор: Николай Киров
Източник: БГНЕС    
Дино Сани
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