Почина футболната легенда Дино Сани

С ветовният шампион с Бразилия от Мондиал 1958 - Дино Сани, си е отишъл от този свят вчера на 94-годишна възраст.
Роденият през 1932 г. Сани беше най-възрастният жив световен шампион по футбол на планетата. Новината за кончината му обявиха от Бразилската футболна конфедерация. Все още не е ясно каква е причината за смъртта.
Той е част от първия шампионски отбор на Бразилия на световни първенства. Сани играе в Швеция редом до Пеле, Гаринча и Диди, като взима участие в първите два мача на Мондиала - срещу Австрия (3:0) и Англия (0:0), преди травма да го принуди да се оттегли от състава на Селесао за сметка на Зито.
Дино Сани е и шампион на Серия А с Милан през сезон 1961/62 и европейски клубен шампион с "росонерите" през 1963 г. - първият от седемте триумфа на Милан в турнира за Купа на европейските шампиони.
Il Milan perde un pezzo della sua storia. Dino Sani, protagonista degli anni '60 rossoneri: uno Scudetto, una Coppa dei Campioni, 78 partite e 20 gol con la nostra maglia. Dino Sani ha contribuito a cambiare un'intera epoca del Milan, lasciando un'impronta che il tempo non cancellerà. Alla sua famiglia e ai suoi cari l'abbraccio commosso del popolo rossonero. Ciao Dino, e grazie per aver fatto grande il Milan.— AC Milan (@acmilan) November 16, 2026