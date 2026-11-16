Съпругата на Ръсел Бранд с първи думи, след като комикът влезе в затвора

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С ъпругата на Ръсел Бранд, Лора Бранд, проговори, след като съпругът ѝ беше осъден на повече от 10 години затвор след присъдата му за изнасилване и сексуално посегателство.

39-годишната Лора коментира присъдата и отсъствието на комика по време на епизода в неделя, 15 ноември, от тяхната обща седмична YouTube поредица „Sunday Service with the Brands“, като обясни, че планира да продължи предаването въпреки неотдавнашните развития, пише списание People.

„Това шоу може да изглежда по различен начин, но амбициите са до голяма степен същите“, каза Лора пред зрителите. „И ние се доверяваме на Бога, и се доверяваме на Неговия план, и се доверяваме на всичко, което Той прави в момента, въпреки че е болезнено“, продължи тя.

Лора каза също, че появата в предаването без нейния 51-годишен съпруг ще бъде нещо, с което трудно ще свикне. „Ще ми отнеме известно време да свикна дори само да седя тук и да нямам спътника си – моят човек с мен“, каза тя.

След нейните коментари Лора сподели предварително записан епизод от предаването с участието на нейния съпруг, който е бил заснет по време на неговия съдебен процес, но все още не е бил пуснат. По време на едночасовия разговор Ръсел сподели мислите си по теми като религията и моралът.

„Това е култура, която има гъвкава и пластична морална система, защото трябва да я използва като мрежа за контрол“, каза той в даден момент във видеото, добавяйки, че вярва, че много хора погрешно търсят отговори от по-широката култура относно личната си цел и идентичност.

Изявленията идват по-малко от седмица след като Бранд беше осъден на 10 години и шест месеца затвор след присъдата му по едно обвинение в изнасилване и три обвинения в сексуално посегателство, засягащи четири жени.

Бранд, който пледира невинен по обвиненията, беше признат за виновен на 5 ноември след четириседмичен съдебен процес в Кралския съд Саутлък в Лондон. Престъпленията са извършени между 2004 и 2009 г., когато комикът се е утвърждавал като изтъкната телевизионна и радио личност, според Службата на кралската прокуратура (CPS).

На 9 ноември съдия Джоел Бенатан осъди бившия водещ на MTV на десет години и половина зад решетките. Бранд също така ще бъде задължен да се регистрира като сексуален престъпник до края на живота си.

Лора (с моминско име Галахър) и Ръсел са женени от 2017 г. и имат три деца.