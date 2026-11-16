Посолството на САЩ в София предупреди за терористични атаки в Европа

П осолството в София предупреди гражданите на САЩ да бъдат особено внимателни при пътуванията си в Европа с наближаването на празничния сезон заради потенциални терористични заплахи, престъпност и възможни нарушения на транспортния трафик.

В предупреждение за сигурността, обхващащо цяла Европа, Държавният департамент на САЩ посочва, че големите събирания и обществените прояви могат да се превърнат в потенциални цели за терористични групи и престъпници. Сред рисковите места са туристически обекти, коледни базари, транспортни възли, търговски центрове, религиозни храмове и други обществени пространства.

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От дипломатическата мисия предупреждават, че терористични нападения, включително извършени от самостоятелно действащи лица, могат да бъдат осъществени с малко или без предварително предупреждение. Затова американските граждани са призовани да проявяват повишена бдителност по време на празнични фестивали, събития и посещения на оживени туристически райони, както и да следват указанията на полицията и аварийните служби.

Предупреждението отчита и възможността от затруднения в пътуванията и ежедневието в Европа. През последните месеци зачестили стачките и демонстрациите, а през ноември фалшиви сигнали за бомбени заплахи засегнали гражданската авиация в редица европейски държави и довели до нарушения в полетите.

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Вашингтон съветва гражданите си да следят местните новини, да проверяват предварително за промени в разписанията на авиокомпаниите и да избягват демонстрации и райони със засилено полицейско присъствие. Препоръчва се също да пазят личните си вещи, да не привличат излишно внимание и да поддържат връзка с близките си, като ги информират за плановете си за пътуване.