Посолството на САЩ в София предупреди за терористични атаки в Европа

П осолството в София предупреди гражданите на САЩ да бъдат особено внимателни при пътуванията си в Европа с наближаването на празничния сезон заради потенциални терористични заплахи, престъпност и възможни нарушения на транспортния трафик.
В предупреждение за сигурността, обхващащо цяла Европа, Държавният департамент на САЩ посочва, че големите събирания и обществените прояви могат да се превърнат в потенциални цели за терористични групи и престъпници. Сред рисковите места са туристически обекти, коледни базари, транспортни възли, търговски центрове, религиозни храмове и други обществени пространства.
България получи оценка Ниво 1 от САЩ
От дипломатическата мисия предупреждават, че терористични нападения, включително извършени от самостоятелно действащи лица, могат да бъдат осъществени с малко или без предварително предупреждение. Затова американските граждани са призовани да проявяват повишена бдителност по време на празнични фестивали, събития и посещения на оживени туристически райони, както и да следват указанията на полицията и аварийните служби.
Предупреждението отчита и възможността от затруднения в пътуванията и ежедневието в Европа. През последните месеци зачестили стачките и демонстрациите, а през ноември фалшиви сигнали за бомбени заплахи засегнали гражданската авиация в редица европейски държави и довели до нарушения в полетите.
САЩ: Потенциалът за още тероризъм в Европа е голям
Вашингтон съветва гражданите си да следят местните новини, да проверяват предварително за промени в разписанията на авиокомпаниите и да избягват демонстрации и райони със засилено полицейско присъствие. Препоръчва се също да пазят личните си вещи, да не привличат излишно внимание и да поддържат връзка с близките си, като ги информират за плановете си за пътуване.
Security Alert for U.S. Citizens in Europe Stay alert in crowded public places, holiday events, and transportation hubs. Monitor local news, avoid demonstrations, and follow local authorities’ instructions. Read the full alert: https://t.co/lYQwlPNahs https://t.co/1rbASAXwfG— U.S. Embassy Sofia (@USEmbassySofia) November 16, 2026