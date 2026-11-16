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Почина „шефът на шефовете“: Мексиканският наркобарон Мигел Феликс Гаярдо си отиде на 80 години

Един от основателите на картела „Гуадалахара“ е починал на 80 години в болница в Гуадалахара, докато излежаваше присъдите си за наркотрафик и убийството на агент на ДЕА

16 ноември 2026, 07:04
Почина „шефът на шефовете“: Мексиканският наркобарон Мигел Феликс Гаярдо си отиде на 80 години
Мигел Анхел Феликс Гаярдо през 1989 г.   
Източник: БТА
  • Мексиканският наркобарон Мигел Анхел Феликс Гаярдо, известен като „Шефа на шефовете“, почина на 80-годишна възраст в болница в Гуадалахара вследствие на полиорганна недостатъчност.
  • Той излежаваше две присъди от общо 77 години затвор за наркотрафик, корупция и отвличането и убийството през 1985 г. на агента на американската ДЕА Енрике Камарена.
  • Гаярдо е сред основателите на картела „Гуадалахара“, който през 70-те и 80-те години контролира значителна част от наркотрафика към САЩ и чието разпадане води до появата на картелите „Синалоа“ и други престъпни организации.

Мексиканският наркобарон Мигел Анхел Феликс Гаярдо, известен с прякорите Шефа на шефовете и Кръстника, почина вчера на 80-годишна възраст в болница в град Гуадалахара вследствие на полиорганна недостатъчност, предаде испанската новинарска агенция ЕФЕ, като се позова на властите в щата Халиско.

Гаярдо, който е сред основателите на картела „Гуадалахара“, е бил преместен по спешност от затвора „Пуенте Гранде“ в частна болница в петък заради ниски нива на кислород в кръвта. Там той е останал под лекарско наблюдение в тежко състояние до смъртта си вчера следобед.

Наркобаронът е страдал от редица заболявания, сред които глухота, частична слепота, проблеми с гръбначния стълб и хронични дегенеративни заболявания, изискващи постоянно медицинско наблюдение.

Гаярдо излежаваше две присъди от общо 77 години затвор за престъпления, свързани с наркотрафик, незаконно притежание на оръжия и корупция, както и за отвличането и убийството през 1985 г. на агента на американската Агенция за борба с наркотиците (ДЕА) Енрике Камарена.

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През 2022 г. съдия разреши на Гаярдо да излежи остатъка от присъдите си под домашен арест заради напредналата му възраст и влошеното му здравословно състояние, но решението беше обжалвано от мексиканската Главна прокуратура и той остана в затвора.

Роденият в щата Синалоа Гаярдо е сред основателите на картела „Гуадалахара“ заедно с Рафаел Каро Кинтеро и Ернесто Фонсека Карийо – Дон Нето. През 70-те и 80-те години на миналия век престъпната организация се превръща в една от най-влиятелните в трафика на наркотици към САЩ и Централна Америка.

Преди да навлезе в престъпния свят, Гаярдо работи в полицията, включително като телохранител на губернатор на щата Синалоа. Според експерти това му помага да установи връзки с високопоставени политици, които впоследствие му осигуряват закрила, отбелязва Франс Прес.

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Смятан за един от най-влиятелните наркобарони в историята на Мексико, Гаярдо установява връзки с колумбийски наркотрафиканти, сред които Пабло Ескобар, и контролира значителна част от наркотрафика по границата между Мексико и САЩ.

Убийството на агента на ДЕА Енрике Камарена през 1985 г. предизвиква силен натиск от Вашингтон върху мексиканските власти за залавяне на отговорните лица. Гаярдо е арестуван през 1989 г. и осъден за участието си в престъплението.

През 90-те години картелът „Гуадалахара“ се разпада, а от отделни негови структури възникват нови престъпни организации, включително картелът „Синалоа“, свързван с Хоакин Гусман – Ел Чапо, и Исмаел Самбада – Ел Майо.

Историята на Гаярдо е пресъздадена и в популярния сериал „Наркос: Мексико“ на „Нетфликс“

Източник: БТА    
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