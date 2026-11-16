О т Кремъл призоваха депутатите от "Единна Русия“ да се подготвят за "победа“ във войната в Украйна и за масовото завръщане на участниците в бойните действия по домовете им, предава "Фокус“.

Това е било обсъдено на семинар, проведен на 13 и 14 ноември в управленския център "Сенеж“ в Московска област.

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На срещата е присъствал и Сергей Кириенко, първи заместник-ръководител на президентската администрация на Владимир Путин.

Кириенко е подчертал необходимостта от сътрудничество с участниците в "специалната военна операция“.

"Говореше се, че всички трябва да бъдат готови за победа, когато участниците в бойните операции внезапно се завърнат от специалната военна операция“, заявява присъствал пред "Ведомости“.

В същото време на членовете на "Единна Русия“ е напомнено, че те все още работят във военни условия и че "в това отношение нищо не се променя“.

Друг източник на медията добавя, че представителите на Кремъл са настояли, че докато военните операции продължават, депутатите нямат право на почивка.

Изследователският център "Досие“ съобщи през май, че Кремъл е започнал да работи върху това как да представи на руснаците евентуалния край на войната в Украйна като "победа“.

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По-конкретно, в рамките на президентската администрация е започнало изготвянето на съобщения, които да обяснят подписването на мирното споразумение.

За тази цел властите искат да променят тълкуването на целите на "специалната военна операция“. Предлага се акцентът да се постави върху превземането на Донбас, който беше незаконно анексиран от Русия, въпреки че част от него не е под неин контрол.