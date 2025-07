Украински партизани саботираха железопътна отсечка в Крим

У краински партизански отряд заяви, че е извършил саботаж на железопътна отсечка в Крим, използвана от руските сили за превоз на военни товари и персонал, предаде Укринформ.

„Агент на АТЕШ е извършил успешна диверсия в близост до селището Уварове, в Ленинския район на Крим. Засегнат е ключов железопътен участък, който преминава през Керченския мост“, се казва в съобщение на отряда в „Телеграм“.

Групата отбелязва, че тази железопътна линия често се използва от руските сили за прехвърляне на военно оборудване, гориво и войски. Саботажът е довел до забавяне на доставките на руски военни товари.

Партизаните в окупирания Крим наскоро заявиха, че наблюдават засилено движение на руско военно оборудване между градовете Феодосия и Джанкой.

