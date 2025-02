Al Jazeera: "Дефектно" мирно споразумение няма да сложи край на войната в Украйна

Т ази седмица се навършват три години от пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна. През този период украинският народ показа изключителна устойчивост, осуетявайки руските планове за превземане на Киев и принуждавайки руската армия да се изтегли от Харков и Херсон. Това пише Максим Скрипченко - президент на Центъра за трансатлантически диалог.

Украинците продължават да се съпротивляват срещу яростните атаки на руската армия, но войната неизбежно навлезе в изтощителна фаза, в която всяка териториална придобивка е постигната с огромна цена. Това поставя на изпитание както издръжливостта на Украйна, така и готовността на Запада да продължи да я подкрепя, посочва Скрипченко за Al Jazeera.

В този критичен момент новата администрация в САЩ сигнализира за драстична промяна в политиката си спрямо Украйна, настоявайки за бързо постигане на мирно споразумение. Миналата седмица американски и руски официални лица се срещнаха в Саудитска Арабия за директни преговори – без Украйна на масата. Тази среща и реториката, идваща от Вашингтон, породиха опасения, че администрацията на президента Доналд Тръмп подготвя основата за по-широки отстъпки в името на деескалацията с Русия, обяснява експертът.

За Украйна основният въпрос не е дали трябва да се водят дипломатически преговори – всяка война в крайна сметка завършва на масата за преговори – а при какви условия ще се проведат те. Ако приоритетът е просто бързото прекратяване на военните действия, съществува риск Украйна да бъде подложена на натиск да приеме споразумение, което не отразява нейните дългосрочни интереси в сферата на сигурността и което ще доведе до замразяване на конфликта, вместо до неговото приключване, смята Максим Скрипченко.

Съвременната история дава ясен урок за рисковете от подобен порочен „мир“. През февруари 2014 г. Русия нахлу в украинския полуостров Крим и го окупира. Два месеца по-късно руските войски, заедно с местни проруски сили, започнаха операция в Донбас, завземайки част от региона. През август същата година Киев бе принуден да участва в преговори, посредничени от Франция и Германия, с цел прекратяване на военните действия при неблагоприятни за Украйна условия, пише президентът на Центъра за трансатлантически диалог.

Така се стигна до Минското споразумение I, подписано през септември 2014 г., което продължи не повече от шест месеца. През януари 2015 г. сили, лоялни на Москва, заедно с редовни руски войски, подновиха офанзивата си срещу Украйна, за да я принудят към допълнителни отстъпки. През февруари 2015 г. бе договорено и подписано Минското споразумение II, което задължаваше Киев да признае „специалния статут“ на две окупирани от Русия територии в Донбас,посочва Скрипченко.

Минските споразумения в крайна сметка не доведоха до траен мир. Те бяха структурирани така, че да замразят конфликта, а не да го решат, позволявайки на Русия да затвърди контрола си над окупираните територии, като същевременно държеше Украйна в политически и военен капан. Москва никога не спази поетите ангажименти, използвайки дипломатическия процес, за да печели време, да се прегрупира и да се подготви за следваща агресия, категоричен е Максим Скрипченко.

Провалът на Минските споразумения служи като предупреждение: уреждането на конфликта без отчитане на реалността на украинската сигурност и обществените нагласи не води до траен мир, а само отлага следващата война, допълва експертът.

Всяко мирно споразумение трябва да отразява волята на хората, които вече три години търпят последствията от този конфликт. Проучванията в Украйна ясно показват какво искат украинците, пише той.

