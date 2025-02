Двойка седи 4 часа до мъртъв човек по време на полет на Qatar Airways

А встралийска двойка разказа за „травмиращия“ момент, в който тялото на починал пътник беше поставено до тях по време на полет на Qatar Airways.

Мичъл Ринг и Дженифър Колин, които пътували до Венеция за мечтана почивка, споделиха пред австралийския Канал 9, че жена е починала по време на полета от Мелбърн до Доха.

Според тях кабинният екипаж е покрил тялото ѝ с одеяла и го е поставил до Ринг за оставащите четири часа от полета, без да предложи да го премести, въпреки наличието на празни места.

Qatar Airways заяви, че се извинява за „всяко неудобство или страдание, което този инцидент може да е причинил“, като допълни, че е в процес на контакт с пътниците.

