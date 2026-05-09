„Ударихме някого, двигателят гори!“ – аудиозапис разкри ужаса на борда на полет 4345 в Денвър

Ш окиращ аудиозапис улови моментите на пълно объркване, в които пилотите на полет 4345 на Frontier Airlines се сблъскват с пешеходец, изтичал неочаквано на пистата. Кадри от мястото показват спешната евакуация на пътниците от машината, която е трябвало да изпълни полет до Лос Анджелис, пише New York Post.

„Кула, тук Фронтиър 4345. Спираме на пистата. Ъъъ, току-що ударихме някого... имаме пожар в двигателя“, съобщава пилотът по радиостанцията, според запис от контрола на въздушното движение.

Frontier hit a person walking on the runway on takeoff at Denver tonight. Frontier rejected the takeoff with and engine fire and evacuated everyone on the runway. Absolutely a nightmare scenario.

Неидентифицираното лице е прескочило оградата на летището и е пресичало пистата, когато е било ударено от набиращия скорост самолет в 23:19 ч. местно време, потвърдиха властите на международното летище в Денвър.

Жертвата е била поне частично засмукана от единия двигател на Airbus A321neo, което е предизвикало краткия пожар, съобщава ABC News, позовавайки се на свои източници. Инцидентът е наложил моментално прекратяване на излитането, след като в кабината е бил докладван дим.

#WATCH : Evacuation footage from Frontier Airlines Flight 4345 shows several passengers taking carry-on bags with them while exiting via emergency slides.



Flight attendants were heard urgently ordering everyone to clear the area and move away from the plane.

Снимки от пистата показват десетки пътници, които се спускат по надуваемите евакуационни рампи. Много от тях са заснети увити в одеяла, стоящи в непосредствена близост до повредения двигател на самолета.

На борда на машината е имало 224 пътници и седемчленен екипаж. Всички те са били евакуирани безопасно, като няма информация за пострадали сред хората в самолета. Разследването на случая продължава.