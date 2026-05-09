„Ударихме някого, двигателят гори!“ – аудиозапис разкри ужаса на борда на полет 4345 в Денвър

Ш окиращ аудиозапис улови моментите на пълно объркване, в които пилотите на полет 4345 на Frontier Airlines се сблъскват с пешеходец, изтичал неочаквано на пистата. Кадри от мястото показват спешната евакуация на пътниците от машината, която е трябвало да изпълни полет до Лос Анджелис, пише New York Post.
Самолет с 224 пътници удари пешеходец на пистата по време на излитане
„Кула, тук Фронтиър 4345. Спираме на пистата. Ъъъ, току-що ударихме някого... имаме пожар в двигателя“, съобщава пилотът по радиостанцията, според запис от контрола на въздушното движение.
Frontier hit a person walking on the runway on takeoff at Denver tonight. Frontier rejected the takeoff with and engine fire and evacuated everyone on the runway. Absolutely a nightmare scenario. pic.twitter.com/MtSYgrKYL0— Combat Learjet (@Combat_learjet) May 9, 2026
Неидентифицираното лице е прескочило оградата на летището и е пресичало пистата, когато е било ударено от набиращия скорост самолет в 23:19 ч. местно време, потвърдиха властите на международното летище в Денвър.
Жертвата е била поне частично засмукана от единия двигател на Airbus A321neo, което е предизвикало краткия пожар, съобщава ABC News, позовавайки се на свои източници. Инцидентът е наложил моментално прекратяване на излитането, след като в кабината е бил докладван дим.
#WATCH : Evacuation footage from Frontier Airlines Flight 4345 shows several passengers taking carry-on bags with them while exiting via emergency slides.— upuknews (@upuknews1) May 9, 2026
Flight attendants were heard urgently ordering everyone to clear the area and move away from the plane.#FrontierAirlines… pic.twitter.com/GDVF25rnZb
Снимки от пистата показват десетки пътници, които се спускат по надуваемите евакуационни рампи. Много от тях са заснети увити в одеяла, стоящи в непосредствена близост до повредения двигател на самолета.
На борда на машината е имало 224 пътници и седемчленен екипаж. Всички те са били евакуирани безопасно, като няма информация за пострадали сред хората в самолета. Разследването на случая продължава.