Учител е признат за виновен, че е убил съпругата си заради връзка с ученичка

А встралийски учител по физическо възпитание, който убил съпругата си, за да може да заживее с ученичка тийнейджър, е признат за виновен в сексуално насилие.

В сряда съдия Сара Хъгет от районния съд в Даунинг Сентър в Сидни осъди Крис Доусън по обвинение в "плътско общуване с момиче на възраст над 10 години и под 17 години".

Обвинението се отнася за същата ученичка, с която Доусън започва да живее, след като през 1982 г. убива съпругата си Линет. По-късно той се жени за ученичката и има дете от нея, но по-късно двойката се развежда.

Миналата година Доусън беше признат за виновен за убийството на първата си съпруга Линет в присъда, която сложи край на един от най-дългогодишните студени случаи в Австралия.

Дълго време той отричаше убийството, твърдейки, че Линет е напуснала него и двете им малки деца, след което е изчезнала.

Ученичката, която може да бъде идентифицирана само като АБ, твърди, че Доусън е упражнил сексуално насилие над нея през 1980 г., когато тя е била 16-годишна ученичка в един от класовете му в гимназията "Кромер" в Сидни.

