Най-загадъчните убийства на всички времена

М алко неща са по-смразяващи от едно ужасяващо убийство, освен, разбира се, неразкритото ужасяващо убийство. Освен, че се запознавате с куп кървавите подробности се изправяте и пред разочарованието, което всеки незавършен случай предоставя, и пред страха, че убиецът все още може да е някъде там.

Убиецът, който продължил да се обажда на Дороти Джейн Скот

Скот, самотна майка от Калифорния, получавала странни обаждания. В някои получавала обяснения в любов, а в други яростни заплахи, от което станало ясно, че обаждащият се я преследва. Тя изчезнала през 1980 г., но убиецът продължил да се обажда на семейството й до 1984 г. и възобновил обажданията малко след като намерили овъглените й кости.

Убийствата в Хинтеркайфек

The Hinterkaifeck murders occurred on the evening of 31 March 1922, when six inhabitants of a small Bavarian farmstead, located approximately 70 kilometres (43 mi) north of Munich, Germany, were murdered by an unknown assailant.



През зимата на 1922 г. във фермата Хинтеркайфек в Бавария, Германия, фермерът Андреас Грубер казал на съседите си за странни неща, които му се случили – открил отпечатъци в снега, които водели към къщата му, чул стъпки на тавана, намерил непознат вестник в дома си и липсващи ключове от къщата. Скоро след това всичките шестима жители на фермата, на възрасти между 2 до 72 години, са намерени мъртви. Били са убити един по един в плевнята с кирка. Мистерията била толкова озадачаваща, че полицията изпратила главите на жертвите при ясновидка в Мюнхен.

Черната Далия

Murder victim Elizabeth Short - known as the Black Dahlia - was named thus due to George Marshall's #FilmNoir The Blue Dahlia being popular at the time(1946).



Елизабет Шорт, вече известна като Черната Далия, е намерена мъртва в Лос Анджелис през 1947 г., прерязана в кръста. Подробностите за живота на 22-годишната са до голяма степен неизвестни, но неразкритото й убийство е станало източник на вдъхновение за книги и филми. Най-странната част? Около 60 души са признали за престъплението, за 25 е имало големи съмнения, но нито един не е осъден.

Човекът с брадвата от Ню Орлиънс

The Serial Killer Who Loved Jazz: The Infamous Story of the Axeman of New Orleans (1919)



От май 1918 г. до октомври 1919 г. убиец с брадва дебнел в Ню Орлиънс, като нападал 12 и убил шестима. Самоличността му така и не е открита. Убиецът обаче изпратил любопитно писмо, адресирано от ада, до местните вестници...

В писмото пишело, че на 19 март 1919 г. всеки, който слушал джаз оркестър, ще бъде спасен от брадвата. През онази нощ градът бил пълен с джаз музика и никой не бил убит.

Убийства в магазин за кисело мляко

На 6 декември 1991 г. пожарникарите, реагирали на сигнали за дим в магазин за кисело мляко. В пламъците открили мъртвите тела на четири тийнейджърки. Осем години по-късно четирима мъже, които по онова време били тийнейджъри, били обвинени, но само двама от твх осъдени през 1999 г. Присъдата им обаче била отменена през 2006 г., тъй като признанията им били счетени за неверни. Убийствата остават загадка.

Дамата от дюните

В дюните близо до Провинстаун, Масачузетс през 1974 г. е открито тяло на жена със смачкана глава и без ръце. Никой не знае кой я е убил или защо, не се знае също коя е тя, въпреки че ексхумират тялото й няколко пъти.

Убиецът с усмихнатите лица



Най-малко 45 смъртни случая от удавяне на мъже в колежанска възраст са приписани на убиеца с усмихнатите лица, за когото се твърди, че оставял усмихнато лице близо до удавеното тяло, въпреки че според повечето полицейски управления той не съществува. Първият предполагаем случай е от 1997 г., а последният е от 2016 г.

Бруталното неразкрито убийство на семейство Дардийн

В престъпление, твърде ужасяващо за телевизията, Ръсел Кийт Дардийн, съпругата му, тяхната неродена дъщеря и тригодишният им син били убити в Ина, Илинойс през 1987 г. Сериен убиец на име Томи Лин Селс признал за убийството през 2000 г., заедно с още около 70 други. Но само 22 били убедителни, това на Дардийн, не било едно от тях.

Убийството на семейство Уокър през 1959 г.

The Walker Family, murdered in Osprey, Florida weeks after the infamous murder of the Clutter Family in Holcomb, Kansas.



Семейство Уокър и двете им малки деца, били застреляни в дома им във Флорида. Въпреки над 500 заподозрени, случаят остава неразрешен.

Убийството от 1908 г., което вдъхнови "Туин Пийкс"

Hazel Drew. Found July 11, 1908. Teal's Pond, Sand Lake, NY. Her unsolved murder inspired Twin Peaks.

Quit job as a governess, left suitcase of expensive clothes in railroad station storage, last seen picking raspberries. Rumors about a group of men & orgies at camp site in woods



Смъртта на измислената Лора Палмър е вдъхновена от реалното неразкрито убийство на Хейзъл Дрю, 20-годишна жена, намерена изхвърлена на брега. Подобно на Палмър, тя имала таен и хаотичен личен живот, който въвел много подозрителни участници в разследването. Но в крайна сметка това убийство останало мистерия.

Кой постави Бела във вещерския бряст?

През 1943 г. четири момчета откриват череп във вещерски бряст (или „wych elm“) в Уорчестършър, Англия. Принадлежал е на жена, която била мъртва от поне 18 месеца, а в гърлото й е открит плат. Случаят привлякъл внимание едва след края на Втората световна война, когато се появили графити в района на убийството и на тях пишело „Кой постави Бела в Wych Elm?“. Графитите продължават да стоят върху обелиска Хагли близо до мястото, където е било намерено тялото.

Сестрите Граймс

През декември 1956 г. тийнейджърките Барбара и Патриша Граймс присъствали на прожекция на филма „Love Me Tender“ на Елвис Пресли в Чикаго и никога повече не се върнали. Търсенето било объркващо, тъй като хората твърдели, че са забелязали момичетата в Нешвил, Тенеси, и мнозина смятали, че те просто са избягали, за да намерят Елвис. Тази идея била толкова разпространена, че самият Елвис помолил момичетата по радиото да се върнат у дома.

Около месец по-късно телата им били открити край пътя в Уилоу Спрингс, Илинойс. След аутопсията установили, че са били убити часове след филма. Имало теории, фалшиви самопризнания и свързани инциденти, но убийствата остават неразрешени.

Бдителното убийство на Кен Макелрой

Кен МакЕлрой бил известен като „градския побойник“ в Скидмор, Мисури. Бил обвинен в много престъпления - сексуално посегателство, палеж, нападение, кражба с взлом, опит за убийство и т.н., но никога не бил осъден. Един ден той бил прострелян няколко пъти посред бял ден на главната улица на града с около 60 свидетели наоколо, но никой не е извикал линейка, никой не направил самопризнания.

Убийството на холивудския Уилям Дезмънд Тейлър

100 years ago today, on the night of February 1, 1922, Carlow-born director William Desmond Taylor was shot and killed at just 49 years of age. His killer has never been officially found.



Един от най-продуктивните режисьори в Холивуд бил смъртоносно прострелян в дома си в Лос Анджелис през 1922 г. Около този неразрешен случай имало различни истории, свързани с корупционни разследвания, грешни доклади и подозрителни изчезвания на лекар, камериера на Тейлър и пистолет.

Кой уби Джорджет Бауердорф?



Обичаната 20-годишна петролна наследница била намерена мъртва във ваната в дома си, без никакви улики, освен развита електрическа крушка пред вратата й. Убиецът си тръгнал с колата й, която по-късно изоставил, но няма други данни за грабеж.

Йоан с Библията

В края на 60-те години на миналия век в Глазгоу, Шотландия, три брюнетки били убити, след като напуснали клуб заедно с непознат мъж, който според свидетели често цитирал Библията. Самоличността на библейския Йоан остава загадка.

Случаят YOGTZE

В един от най-мистериозните неразкрити случаи в Германия, Гюнтер Щол бил открит, жив и гол, в катастрофиралото си превозно средство през 1984 г. Той едва бил в съзнание и мърморел за четирима мъже, които били с него. Той починал по пътя към болницата, оставяйки зад себе си бележка, която гласяла YOGTZE.

Неразкритото убийство на Маргарет Мартин



През 1938 г. 19-годишно наскоро завършило момиче от Кингстън, Пенсилвания се качила в кола, за да се срещне с мъж относно секретарска работа. Четири дни по-късно голото й тяло е намерено в чул, плаващ във водата на около 40 км северозападно от Кингстън. Убиецът й така и не бил открит.

"Красивото момиче с пурата" вдъхновило криминалната литература

1853 illustration for Edgar Allan Poe's The Mystery of Marie Roget art



The narrative is based upon the actual murder of Mary Cecilia Rogers



Криминалната мистерията на Едгар Алън По от 1842 г. „Мистерията на Мари Роже“ се основава на реалното убийство от 1841 г. на Мери Сесилия Роджърс, млада нюйоркчанка, която работела в магазин за тютюневи изделия. Тя била намерена в река Хъдсън и въпреки че мнозина имали теории за смъртта й нито По, нито детективите успели да разрешат тази мистерия.