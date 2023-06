Когато ДНК тест разкрие, че баща ти е сериен убиец, издирван от ФБР

К огато израства на юг от Бостън, на Кати Гилкрист често ѝ се струва, че личността ѝ не се вписва напълно в приемното ѝ семейство. Докато родителите ѝ са били срамежливи и тихи, тя е била "властно малко момиче с бурно въображение", казва самата тя за себе си.

Когато десетилетия по-късно прави ДНК тест и в крайна сметка открива самоличността на биологичния си баща, не се изненадва, че открива мъж, който проявява същия стремеж и усет към драматичното.

Но 63-годишната Гилкрист казва, че не е могла да предположи колко известен ще бъде той: Уилям Брадфорд Бишъп-младши е обвинен в убийството на съпругата си, майка си и тримата си сина с малък чук, научава тя. Известният беглец от Бетезда е издирван от ФБР от 1976 г., като в един момент е включен в списъка на десетте най-издирвани лица на агенцията.

Когато Джилкрист за първи път разбрала за самоличността му, "просто се засмях", разказа тя пред WECT.

"В моето приемно семейство имаме голямо чувство за хумор и си помислих: "Разбира се, баща ми е убиец!"

Това разкритие, за което тя разказва и в своята книга "Това е в моите гени", е един от случаите на ДНК тест - тампон от бузата или флакон със слюнка, предназначен да научи повече за семейния произход - който води до съвсем различен вид генеалогично откритие, понякога с тревожни последици.

Преди около пет години лекар от Орегон и бивш донор на сперматозоиди научава от сайта Ancestry.com, че несъзнателно е станал баща на поне 19 деца, всички от които живеят на кратко разстояние от собственото му семейство. Двама най-добри приятели от детството в Мериленд наскоро откриха, че имат общ баща. Други са научили, че семейният им лекар всъщност е бил техен биологичен родител или че баща им е имал второ тайно семейство.

