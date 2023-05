Четворно убийство разтърси Япония

Я понската полиция арестува млад фермер, за който се подозира, че е убил четирима души, сред които и двама полицаи в Накано, в префектура Нагано, в Централна Япония, предаде Франс прес. Това масово убийство потресе цяла Япония.

The suspect in a shooting and stabbing incident that left four people dead in central Japan is now in police custody, according to Japanese public broadcaster NHK, citing local police early Friday. https://t.co/tOrNKFWdJK