"Убиецът на градове": Огромният астероид се приближи до Земята

А стероидът "убиец на градове" се приближи най-близо до Земята в понеделник вечерта, преминавайки безопасно покрай нашата планета на разстояние, което е повече от осем пъти по-голямо от средното разстояние между Земята и Луната.

Въпреки че е класифициран като "потенциално опасен", гигантската космическа скала не представлява заплаха за нашата планета. Но за първи път в историята тя ще може да се види с любителски телескопи през следващите две нощи (16 - 17 април).

Огромният астероид, наречен 2013 NK4, е широк около 2 000 фута (610 метра), което го прави около два пъти по-голям от астероида "бог на хаоса" Апофис, който ще направи свръхблизко приближаване до Земята през 2029 г., съобщава EarthSky.

Според Лабораторията за реактивно движение (JPL) на НАСА космическият камък е направил най-близкото си приближаване до Земята в 10:50 ч. EDT в понеделник (15 април), когато е достигнал около 2 млн. мили (3,2 млн. км) от нашата планета. По това време той се е движил със скорост около 59 000 км/ч).

Астероидът е достатъчно голям, за да разруши голям град и да предизвика сериозни екологични последици, ако се разбие в Земята. Според изчисленията на НАСА космическата скала вероятно никога няма да се доближи до Земята. Въпреки това, поради размера си и близостта си до нашата планета, той все още се счита за потенциално опасен астероид.

Въпреки че астероидът не представлява заплаха за Земята, близкото му приближаване все още представлява голям интерес за астрономите, които в момента следят космическата скала с радиотелескопи. Те се надяват да заснемат специализирани радарни изображения, известни като изображения със закъснение на Доплер, които трябва да помогнат да се хвърли повече светлина върху размера и формата на астероида.

Но не е нужно да сте професионален астроном, за да разгледате тази космическа скала. Астероидът ще може да се види от всеки, който разполага с приличен астрономически телескоп, до 17 април. Въпреки това, поради ориентацията му спрямо Земята, астероидът ще се вижда най-ясно на 16 и 17 април, според EarthSky. Можете да разберете къде ще се намира в небето, като използвате сайта TheSkyLive.com.

2013 NK4 обикаля около Слънцето на всеки 378 дни по елиптична орбита, според EarthSky.com.

