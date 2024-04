Огромен астероид преминава покрай Земята

О громен астероид се очаква да премине днес край нашата планета, съобщи NOVA.

Малко преди 18 часа българско време космическата скала с диаметър около 650 метра ще е най-близо до нас. Обектът „2013NK4” ще прелети на разстояние девет пъти това между Земята и Луната, тоест на около 3 200 000 километра, уточнява Европейската космическа агенция.

Double #Asteroid Strike: Two Over 1800-Foot Asteroids Racing Towards Earth, #NASA Alertshttps://t.co/Ka4FPX8hYf