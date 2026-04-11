Свят

У дома! Екипажът на „Артемис II“ се приземи след историческата лунна одисея

Капсулата на „Артемис II“ и нейният четиричленен екипаж прелетяха през земната атмосфера и се приводниха безопасно в Тихия океан тази нощ след близо 10 дни в космоса, завършвайки първото пътуване на хора до околностите на Луната от повече от половин век

11 април 2026, 07:36
У дома! Екипажът на „Артемис II“ се приземи след историческата лунна одисея
Източник: БТА/AP

Капсулата на „Артемис II“ и нейният четиричленен екипаж прелетяха през земната атмосфера и се приводниха безопасно в Тихия океан тази нощ след близо 10 дни в космоса, завършвайки първото пътуване на хора до околностите на Луната от повече от половин век.

Капсулата „Орион“ на НАСА с форма на захарен памук, наречена „Интегритет“ (Integrity), се спусна нежно с парашути в спокойните води край бреговете на Южна Калифорния малко след 17:07 ч. тихоокеанско време (00:07 ч. по Гринуич в събота), слагайки край на мисия, която четири дни по-рано отведе астронавтите на 252 756 мили (406 771 км) от Земята – по-далеч в космоса, отколкото някой някога е летял преди.

Полетът на „Артемис II“, изминал общо 694 392 мили (1 117 515 км) в две земни орбити и кулминационно прелитане около Луната на около 4000 мили (6437 км) от нейната повърхност, беше дебютният тестов полет с екипаж от серията мисии „Артемис“, които имат за цел да върнат астронавти на лунната повърхност, започвайки от 2028 г.

Перфектно приводняване точно в десетката 

Приводняването под частично облачно небе беше предавано чрез видеовръзка на живо в уебкаст на НАСА. „Перфектно приводняване точно в целта за „Интегритет“ и нейните четирима астронавти“, каза коментаторът на НАСА Роб Навиас моменти след кацането.

„Ние сме стабилни, екипажът е в отлично състояние“, съобщи по радиото командирът на мисията Рийд Уайзман веднага след приводняването, сигнализирайки, че капсулата е в изправено положение и че четиримата астронавти са в добра форма.

На екипите за възстановяване на НАСА и ВМС на САЩ им отне по-малко от два часа, за да обезопасят плаващата капсула и да извадят четиримата членове на екипажа – американските астронавти Уайзман (50 г.), Виктор Главър (49 г.) и Кристина Кук (47 г.), заедно с канадския астронавт Джеръми Хансен (50 г.).
Завръщането на екипажа у дома беше най-рискованият момент от мисията и нейния космически кораб „Орион“, построен от Lockheed Martin (LMT.N), доказвайки, че топлинният щит на капсулата може да издържи на екстремните сили при навлизане в атмосферата от траектория за връщане от Луната.
Капсулата се гмурна в земната атмосфера със скорост 32 пъти по-висока от скоростта на звука, като атмосферното триене подложи топлинния ѝ щит на температури от около 5000 градуса по Фаренхайт (2760 градуса по Целзий). Обвивка от йонизиран газ обгърна апарата, причинявайки планирано прекъсване на радиовръзката за над шест минути в пика на натоварването при навлизането.

Напрежението се пречупи, когато контактът беше възстановен около 40 секунди по-късно от очакваното и два комплекта парашути се разтвориха от носа на свободно падащата капсула, за да забавят нейното спускане до около 15 мили в час (25 км/ч), преди „Орион“ нежно да удари водата.

След като водолазите от ВМС прикрепиха плаваща яка, за да стабилизират капсулата, четиримата астронавти, все още носещи своите оранжеви полетни костюми, получиха помощ да се прекачат на надуваем сал. Оттам те бяха издигнати един по един в хеликоптери, кръжащи отгоре, и превозени на кратко разстояние до близкия десантен транспортен кораб на ВМС „Джон П. Мърта“ за допълнителен медицински преглед.

Главър и Кук се усмихваха широко и махаха към камерите, докато седяха на ръба на вратата на хеликоптера върху палубата за излитане. Очаква се екипажът да прекара нощта на борда на кораба и да бъде превозен в събота до Хюстън, където ще се събере отново с семействата си, съобщиха от НАСА.

Трамплин към Марс

Квартетът излетя от Кейп Канаверал, Флорида, на 1 април на борда на гигантската ракета на НАСА Space Launch System (SLS), обикаляйки два пъти около Земята, преди да отпътува на рядко пътешествие около обратната страна на Луната. Правейки това, те станаха първите астронавти, летели около единствения естествен спътник на Земята след програмата „Аполо“ от 60-те и 70-те години на миналия век. Главър, Кук и Хансен също влязоха в историята съответно като първия чернокож астронавт, първата жена и първия гражданин на държава извън САЩ, участвали в лунна мисия.

Пиковата дистанция на екипажа от 252 756 мили подобри рекорда от приблизително 248 000 мили, поставен през 1970 г. от екипажа на „Аполо 13“. „Това е невероятен тест на една невероятна машина“, каза асоциираният администратор на НАСА, Амит Кшатрия.

Пътешествието, следващо безпилотния тестов полет „Артемис I“ около Луната с космическия кораб „Орион“ през 2022 г., отбеляза критичен тест на хардуера за планирания опит по-късно това десетилетие за кацане на астронавти на лунната повърхност за първи път след „Аполо 17“ в края на 1972 г.

НАСА се стреми да постигне пилотирано кацане на Луната преди Китай, който има за цел да изпрати свои екипажи там около 2030 г. Агенцията в по-широк план се стреми да установи дългосрочно лунно присъствие като трамплин за евентуално изследване на Марс от хора.

В исторически паралел с ерата на Студената война и „Аполо“, мисията „Артемис II“ се проведе на фона на политически и социални сътресения, включително военен конфликт на САЩ, който се оказа непопулярен у дома.

Запленена аудитория

За мнозина от глобалната аудитория, запленена от най-новия полет до Луната, той потвърди постиженията на науката и технологиите във време, когато големите технологични компании срещат широко недоверие и дори страх. Повече от 3 милиона зрители са гледали приводняването в канала на НАСА в YouTube, показа стрийминг услугата.

Завръщането на Земята подложи космическия кораб „Орион“ на критичен тест на топлинния му щит, който претърпя неочаквано ниво на овъгляване и стрес при навлизането по време на дебютния му тестов полет през 2022 г. В резултат на това инженерите на НАСА промениха траекторията на спускане за „Артемис II“, за да намалят натрупването на топлина и да понижат риска за капсулата и нейния екипаж.

Успешното изстрелване миналата седмица беше основен крайъгълен камък за ракетата SLS, давайки на нейните основни изпълнители, Boeing (BA.N) и Northrop Grumman (NOC.N), дълго търсено потвърждение, че стартовата система, разработвана повече от десетилетие, е готова да извежда безопасно хора в космоса.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп поздрави астронавтите за завръщането им в съобщение, публикувано в неговата платформа Truth Social, казвайки: „Цялото пътуване беше грандиозно, кацането беше перфектно и като президент на Съединените щати, не бих могъл да бъда по-горд!“.

Обновените лунни амбиции на НАСА обаче бяха помрачени през последните месеци от съкращения на работната сила в рамките на усилията на администрацията на Тръмп за намаляване на държавния апарат, които съкратиха персонала на космическата агенция с 20%. Белият дом миналата седмица предложи бюджет за НАСА за 2027 г., който ще съкрати 3,4 милиарда долара от научния ѝ отдел и около 40 научни мисии.

В сравнение с „Аполо“, роден от космическата надпревара между САЩ и СССР в ерата на Студената война, НАСА характеризира „Артемис“ като по-широко и по-кооперативно усилие, като същевременно се надява да се върне на Луната преди Китай.

Луната програма на САЩ привлече търговски партньори като SpaceX на Илон Мъск и Blue Origin на Джеф Безос, които изграждат лунните модули на програмата, както и космическите агенции на Европа, Канада и Япония.

Приключването на полета насочва фокуса на НАСА към „Артемис III“ – мисия, планирана за следващата година, включваща пилотиран тест за скачване в околоземна орбита с двата лунни модула, преди да се направи опит за кацане на хора на лунната повърхност с „Артемис IV“.

Екипажът от астронавти на „Артемис III“ ще бъде обявен „скоро“, каза Кшатрия пред репортери след завръщането на екипажа на „Артемис II“. Разработването на лунните модули обаче беше забавено, което вероятно ще отложи тези мисии във времето.

Докато командирът на „Артемис II“ Уайзман и неговият екипаж наближаваха земната атмосфера за навлизане в петък, той каза на контрола на мисията: „Имаме страхотна гледка към Луната от прозорец 2, изглежда малко по-малка от вчера“. „Предполагам, че ще трябва да се върнем“, отговори колегата му астронавт от НАСА Джаки Махафи от контрола на мисията в Хюстън.

По темата

Източник: Reuters    
Последвайте ни
ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

