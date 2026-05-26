„Махай се, ще те наръгам!“: Мъж размаха нож срещу полицай, подгони двама продавачи

С офийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 68-годишен криминално проявен мъж, който вилня с нож в столичен ритейл парк, заплаши с убийство служители в два магазина и оказа яростна съпротива на полицията. Благодарение на бързата съдебна реакция, обвиняемият М.А. вече е оставен за постоянно в ареста с най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Сцената се разиграла около 09:10 часа сутринта на 22 май. Въоръженият мъж първо атакувал служител в единия от магазините, крещейки: „Ще те убия бе! Ще те заколя!“. Извадил нож, посегнал на продавача и го подгонил из търговския обект. Секунди по-късно агресорът нахлул в съседен магазин, където насочил острието към корема на друг служител с думите: „Ще ви заколя! Ще ви изкормя!“.

Гонитба и заплахи към полицията

На мястото незабавно пристигнали екипи на Шесто РУ. При вида на униформените, 68-годишният мъж отказал да се подчини на заповедта „Полиция! Спри!“ и тръгнал да бяга. При последвалия зрелищен арест, беглецът размахал ножа срещу полицейския инспектор и го заплашил директно: „Махай се от мен, имам нож, ще те наръгам“.

Срещу М.А., който вече има предишни осъждания, са повдигнати четири обвинения – три за закана с убийство на длъжностни лица и полицай, и едно за противозаконно пречене на орган на властта. За тези престъпления законът предвижда ефективно лишаване от свобода.

Софийският районен съд изцяло уважи искането на дежурния прокурор и наложи постоянен арест на нападателя. Определението на магистратите не е окончателно и може да бъде обжалвано пред Софийския градски съд.