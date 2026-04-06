40-те минути, в които екипажът на „Артемис II” ще загуби връзка със Земята

Иран: Операцията на САЩ по спасяването на пилот може да е била прикритие за кражба на обогатен уран

Д окато Земята ставаше все по-малка в огледалото им за обратно виждане, те поддържаха постоянна връзка с контролния център в Хюстън, Тексас. Спокойните думи на екипа на НАСА осигуряваха на екипажа комфортна връзка с дома. Тази връзка обаче е напът да бъде прекъсната, съобщава BBC .

Феноменални гледки и космически гафове: Как започна историческото пътуване до Луната

Когато астронавтите преминат зад Луната в понеделник срещу вторник около 01:47 ч. българско време (18:47 ч. EDT в понеделник), радио и лазерните сигнали, които позволяват комуникацията между кораба и Земята, ще бъдат блокирани от самата Луна. За около 40 минути четиримата астронавти ще бъдат сами – всеки със собствените си мисли и чувства, пътувайки през тъмнината на космоса. Един дълбок момент на уединение и тишина.

Today, the Artemis II crew will break the record for how far humans have traveled from Earth as they fly around the far side of the Moon.



April 6, 2026

Пилотът на „Артемис II” Виктор Глоувър сподели, че се надява светът да използва това време, за да се обедини.

„Когато сме зад Луната, извън контакт с всички, нека приемем това като възможност“, каза той пред BBC News преди мисията и добави:

„Нека се молим, надяваме и изпращаме добри мисли, че отново ще установим контакт с екипажа“.

Как да гледате изстрелването на "Артемис II" до Луната?

Преди повече от 50 години астронавтите от „Аполо“ също преживяха изолацията, причинена от загубата на сигнал по време на техните мисии до Луната. Може би никой не го е усетил по-силно от Майкъл Колинс от „Аполо 11“.

LIVE: Artemis II mission to make its lunar flyby https://t.co/11RP7ULBQX — Reuters Science News (@ReutersScience) April 6, 2026

През 1969 г., докато Нийл Армстронг и Бъз Олдрин влизаха в историята, правейки първите стъпки на лунната повърхност, Колинс беше сам в командния модул, обикалящ Луната. Когато неговият кораб премина зад далечната страна, контактът с двамата на повърхността, както и с контролния център, изчезна за 48 минути.

В мемоарите си от 1974 г. „Carrying the Fire“ („Да носиш огъня“) той описва преживяването, казвайки, че се е чувствал „наистина сам“ и „изолиран от всякакъв познат живот“, но не е изпитвал страх или самота. В по-късни интервюта той описва мира и спокойствието, донесени от радиомълчанието, казвайки, че то е предложило почивка от постоянните искания на контролния център.

Astronaut Victor Glover discussed what it means for him and the entire Artemis II crew to be observing Easter Sunday from space during their historic mission.



April 5, 2026

Обратно на Земята, затъмнението ще бъде напрегнато време за онези, чиято работа е да поддържат контакт с кораба. В наземната станция „Гунхили“ в Корнуол, Югозападна Англия, огромна антена събира сигнали от капсулата „Орион“, като внимателно определя позицията ѝ по време на пътуването и предава информацията обратно в централата на НАСА.

„Артемис II“: НАСА се готви за историческото завръщане на човека към Луната

Мат Козби, главен технологичен директор в „Гунхили“, сподели: „Това е първият път, в който проследяваме космически кораб с хора на борда. Ще се изнервим малко, докато той преминава зад Луната, а след това ще бъдем много развълнувани, когато го видим отново, защото ще знаем, че всички са в безопасност“.

Надеждата е, че тези прекъсвания в комуникациите скоро могат да станат нещо от миналото. Козби казва, че това ще бъде от съществено значение, тъй като НАСА и други космически агенции започват да изграждат лунна база и да засилват изследванията.

„За устойчиво присъствие на Луната са нужни пълни комуникации – 24 часа в денонощието, дори на далечната страна, защото тя също ще трябва да бъде изследвана“, казва той.

Програми като „Moonlight“ на Европейската космическа агенция планират да изстрелят мрежа от сателити около Луната, за да осигурят непрекъснато и надеждно комуникационно покритие в бъдеще.

Човечеството се завръща към Луната след половин век мълчание

За астронавтите на „Артемис II” времето без контакт със Земята ще им позволи да посветят цялото си внимание на Луната. Те ще прекарат затъмнението в лунни наблюдения – правене на снимки, изучаване на геологията на Луната и просто съзерцаване на нейния блясък. Когато излязат от сянката на Луната и сигналът бъде възстановен, светът ще въздъхне с колективно облекчение. А астронавтите ще могат да споделят невероятните си гледки с всички у дома.