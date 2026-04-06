"Артемис 2" навлезе в гравитационната зона на Луната – мисията достига ключов етап

А стронавтите от мисията Артемис 2 достигнаха решаващ момент от своето пътуване, след като навлязоха в т.нар. "лунна сфера на влияние", съобщи НАСА, цитирана от "Франс прес".

Космическият кораб Орион, на борда на който се намират трима американски астронавти и един канадец, е достигнал точката, в която гравитационното притегляне на Луната започва да доминира над това на Земята.

Това е критичен етап от мисията, който ще позволи на апарата да бъде "уловен" от гравитацията на естествения спътник и да извърши планираната обиколка около него.

Този маньовър е ключов не само за успешното изпълнение на мисията, но и за бъдещите планове на човечеството за връщане на хора на Луната. Благодарение на гравитационните сили, корабът ще бъде ускорен по естествен начин, без необходимост от допълнително задвижване, което ще му позволи впоследствие да поеме обратно към Земята.

"Артемис 2" стартира на 1 април от космодрума Кейп Канаверал във Флорида. Това е първата пилотирана мисия от програмата "Артемис", чиято основна цел е да проправи пътя към устойчиво човешко присъствие на Луната и бъдещи мисии до Марс.

Полетът преминава без сериозни отклонения до момента, като екипажът изпълнява серия от тестове и наблюдения, свързани с поведението на кораба и системите му в дълбокия космос. Специално внимание се отделя на комуникациите, навигацията и условията за живот на астронавтите по време на продължителния полет.

Очаква се корабът да извърши близко прелитане покрай Луната, което ще даде възможност за събиране на ценни данни и визуални наблюдения. Тези резултати ще бъдат използвани при подготовката на следващите мисии от програмата, включително планираното кацане на хора на лунната повърхност в рамките на следващите години.

Мисията "Артемис 2" се разглежда като ключова стъпка в новата ера на изследването на Космоса – ера, в която Луната отново ще се превърне в отправна точка за по-дълбоки мисии в Слънчевата система.