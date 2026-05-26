Парадокс: Военната мощ на САЩ зависи от метал, чието производство се контролира от Китай

В ъзстановяването на изразходените от САЩ във войната с Иран бомби и ракети зависи от метал, чието производство се контролира основно от Китай, твърди NBC.

За производството на нови ракети Tomahawk, Patriot и други прецизни боеприпаси е необходимо значително количество волфрам. Тъй Китай е основен производител и преработвател на волфрамова руда, САЩ са принудени да търсят алтернативи за доставките на ценния метал.

"Металът на войната"

Волфрамът се използва в изтребителите, противобункерните бомби, бронебойните боеприпаси и в ракетните системи и е незаменим за американската национална отбрана.

Отдавна волфрамът е "металът на войната“, но през последните години той навлезе и в технологичния сектор в производството на полупроводници, батерии, смартфони и други. Затова търсенето ще продължи да нараства през следващите поне две десетилетия.

Възстановяване на военните запаси

Използването на огромно количество боеприпаси във войната срещу Иран ще окаже допълнителен натиск върху пазара на волфрам. Експерти прогнозират, че на САЩ ще са необходими най-малко 4 години, за да възстановят запасите от оръжия. Индустрията на страната използва над 6000 тона от метала годишно. Над 80% от световното производство на волфрам е в Китай, като Пекин използва половината от това количество.

Алтернативите за добив на волфрам

САЩ нямат активни търговски волфрамови мини от 2015 г. насам, а администрацията на Тръмп си е поставила за цел да ограничи зависимостта от китайските доставки. Едно от местата, където може да се намери металът, е в планините на източна Южна Корея, в мина, собственост на американска компания, която съхранява милиони тонове волфрамова руда. Предвижда се да се отвори отново мина за добив на волфрамова руда в Монтана. Над един милиард долара ще бъдат инвестирани и в разработването на находище в Казахстан.

Проблем, обаче, се оказва и липсата на висококвалифицирани специалисти, които са заминали да работят в Китай, отбелязва NBC.