Албанският премиер: Европа вече не е далечен хоризонт, а достижим връх

Е вропа вече не е далечен хоризонт отвъд морето, а достижим връх. Пътят е ясен и ние следваме график, изготвен съвместно с Европейския съюз. Това заяви албанският премиер Еди Рама преди днешната Междуправителствена конференция Албания-ЕС в Брюксел, на която ще бъде обявено официално успешното приключване на встъпителния етап от процеса на преговори, съобщава агенция АТА.

В реч на събитие на неговата Социалистическа партия Еди Рама каза, че Албания е отворила всички клъстери от преговорите за безпрецедентно кратък срок от време и сега е готова да започне процеса по затваряне на главите.

Рама посочи, че днешна Албания е по-близо от всякога до членство в ЕС.

Албания кандидатства за членство в ЕС през април 2009 г., а през юни 2014 г. получи статут на страна кандидат. Официалните преговори започнаха през 2022 г. Страната се надява да приключи преговорите през 2027 г. и да влезе в Европейския съюз до 2030 г.