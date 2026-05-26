Свят

Трима души загинаха при срутване на надлез в Сеул

Инцидентът е станал по време на проверка за безопасност на конструкция, подготвяна за събаряне.

26 май 2026, 12:10
Източник: БТА

Ч аст от надлез, който работници събаряли в столицата на Южна Корея, Сеул, се срути днес, при което загинаха трима души, извършвали проверка за безопасност, предаде Ройтерс. Трима души бяха ранени, добавиха официални представители на пожарната и градските власти.

На кадри от корейската телевизия се вижда как служители на спешните служби провеждат спасителна операция около дълга част от структурата на надлеза, която се е срутила върху улица до жп прелез в центъра на Сеул.

Работници снощи открили признаци за нестабилност на структурата и прекратили работата по събарянето ѝ, за да изчакат проверка за безопасност, каза официален представител на властите в Сеул. Сегментът от надлеза се срутил докато инспекторите по безопасност били вътре в носещата конструкция.

Убитите и ранените са висши служители от общинската служба за благоустройство и експерт от частния сектор, които извършвали проверката.

Работата по събаряне на надлеза, построен през 1966 г., започнала заради появата на дефекти, свързани с възрастта на конструкцията, казаха градските власти.

