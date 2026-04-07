Минута мълчание в Космоса: Гафът по време на разговора на Тръмп с „Артемис II“

Р азговорът на президента на САЩ Доналд Тръмп с екипажа на „Артемис II“ в понеделник вечерта изглежда претърпя засечка по средата, когато нито президентът, нито четиримата астронавти проговориха в продължение на цяла минута.

„Неловкият“ момент, както го описват потребителите в социалните мрежи, стана изключително популярен онлайн. Някои критици твърдят, че вината е на президента, докато други смятат, че тишината е настанала, защото астронавтите не са имали какво да кажат в отговор на коментарите на Тръмп, съобщава Newsweek.

Четиримата астронавти, които пишат история — Рийд Уайзман, Виктор Глоувър, Кристина Кох и Джеръми Хансен — се отдалечиха от Земята повече от всеки друг човек досега на шестия ден от своята мисия, достигайки 400 171 км разстояние от нашата планета.

Trump forgets to respond when talking to the Artemis II crew, resulting in a long, awkward silence pic.twitter.com/0Ye9G42xUi — Headquarters (@HQNewsNow) April 7, 2026

Малко преди 22:00 ч. местно време (ET) на същия ден, Тръмп обяви в социалните мрежи, че ще разговаря на живо с астронавтите от „Артемис II“ след няколко минути. Екипажът изглеждаше усмихнат по време на разговора си с Тръмп, който ги поздрави и ги попита, наред с други неща, какво е било усещането, когато са загубили комуникация с останалата част от човечеството.

Администраторът на НАСА Джаред Айзъкман, който се намира в Космическия център „Джонсън“ в Хюстън, описа разговора като „доста готин“.

За какво разговаряха Тръмп и екипажът на „Артемис II“?

Тръмп обяви разговора с четиримата астронавти в платформата Truth Social в понеделник вечерта, пишейки: „Ще разговарям довечера, НА ЖИВО, със страхотните (и смели!) астронавти на Артемис II, НА ЖИВО, в 22:00 ч. Насладете се!!!“

Източник: БТА/AP

Според информацията, екипажът е подредил капсулата „Орион“, в която летят, малко преди разговора с президента. След него последва друго публично събитие, в което четиримата астронавти отговаряха на въпроси, зададени от Айзъкман.

По време на видеовръзката с президента, на стената до тях се виждаха знамената на САЩ и Канада, поставени едно до друго. Под американския флаг имаше и друго знаме, отбелязващо 250-ия рожден ден на страната.

Тръмп зададе няколко въпроса на астронавтите, включително кой е бил най-вълнуващият момент от пътуването им досега. Уайзман, командирът на мисията, описа всичко, което екипажът е видял през този ден, включително лунния кратер Ориентале и затъмнението, което са наблюдавали след преминаването от далечната страна на Луната.

На въпроса как са се чувствали, когато са загубили комуникация с човечеството за 40 минути по време на полета зад Луната, Глоувър отговори: „Всъщност беше доста приятно“.

Какво стои зад едноминутното мълчание?

Преди настъпването на тишината, президентът поздрави четиричленния екипаж, споделяйки, че е разговарял с бившата хокейна легенда Уейн Грецки, канадския премиер Марк Карни и „много други приятели“ в Канада, които се гордеят с Хансен.

„Изисква се много кураж за това, което правите, много смелост и много гениалност. Те са много, много горди с вас“, каза Тръмп.

Последва минута, в която и екипажът, и президентът запазиха пълно мълчание, преди астронавтите да поискат „бърза проверка на връзката“, за да се уверят, че Тръмп все още е на линията.

Президентът отвърна: „Тук съм, да“, което предизвика смях в контролната зала.

Тръмп обвини „деветсекундното закъснение“ за неловката тишина.

„Да, мисля, че може да сме прекъснали за малко. Разстоянието е голямо... но сигналът е страхотен“, добави президентът.

Разговорът продължи сравнително гладко, като Тръмп повтори думите си за разговора с Грецки. В края му президентът покани астронавтите да му гостуват в Белия дом след приключване на мисията.

„Очаквам с нетърпение да ви видя в Овалния кабинет“, каза Тръмп, завършвайки разговора с думите, че ще поиска автографите им — нещо, което по думите му не прави често.